As flores são capazes influenciar as emoções das pessoas emoções e promover bem-estar. Assim como no filme Divertida Mente (Inside Out), animação da Disney/Pixar onde cada emoção tem um papel essencial na vida da protagonista, as plantas podem ajudar a equilibrar os sentimentos. Diferentes espécies transmitem emoções variadas.

Um estudo das universidades Rutgers e La Salle, nos EUA, examinou como as flores influenciam o comportamento emocional, focando em mulheres adultas. Os resultados mostraram que receber buquês causou felicidade imediata em 100% das participantes, que também relataram um aumento duradouro no humor positivo.

Nesse cenário, Clóvis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores traz algumas dicas de flores para incorporar nos ambientes, bem como as emoções que elas representam:

1) Girassóis

Os girassóis exalam alegria com suas cores vibrantes e tamanho imponente. Suas pétalas amarelas e a forma sempre virada para o sol simbolizam otimismo e energia positiva. Colocar girassóis em casa pode levantar o astral e proporcionar sorrisos instantâneos, criando um espaço cheio de luz e felicidade.

2) Rosas brancas

As rosas brancas são conhecidas por sua beleza pura e serenidade. Elas transmitem uma sensação de paz e calmaria, aliviando a ansiedade com sua simplicidade e elegância. Ter um arranjo de rosas brancas em casa pode ajudar a acalmar a mente e trazer uma sensação de tranquilidade, contribuindo para um espaço mais sereno.

3) Flores do campo

Possuem simplicidade e beleza natural e têm o poder de acalmar a mente e aliviar o medo. A sua diversidade de cores e formas traz uma sensação de paz e tranquilidade ao espaço, ajudando a criar um refúgio seguro e acolhedor em casa.

4) Margaridas

As margaridas representam inocência e pureza. Sua simplicidade e beleza natural podem trazer conforto e esperança, lembrando-nos dos momentos felizes na vida. Um vaso de margaridas pode iluminar qualquer ambiente, proporcionando uma sensação de bem-estar e otimismo.

5) Lírios

Os lírios, com sua delicadeza e fragrância suave, representam um retorno à felicidade. Eles podem trazer um toque de alegria e suavidade ao ambiente, ajudando a dissipar a raiva e promover um clima de harmonia. Ter lírios em casa pode ser uma maneira eficaz de reduzir o estresse e encontrar paz interior.

