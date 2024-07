Playlists do Spotify influenciam a promoção de artistas

A música pode conectar pessoas, trazer lembranças à memória, animar ambientes, reforçar marcas e contar histórias. Com a globalização do mundo e as plataformas de streaming, as playlists se popularizaram e conquistaram um papel significativo na forma como os usuários consomem música. O Spotify, por exemplo, conta com aproximadamente 8 bilhões de playlists criadas por usuários. Afirmou em entrevista para o site americano musicbusinessworldwide.com o cofundador e CEO Daniel Ek.



O Spotify se mantém como plataforma líder em curadoria musical. Além das playlists criadas pelos próprios usuários, o streaming também oferece playlists oficiais, atualizadas regularmente para compartilhar as tendências musicais e os gostos dos ouvintes.



Segundo Caroline Bezerra, CMO da New Music Brasil, para os usuários do Spotify, a importância das playlists está justamente na curadoria personalizada de músicas que atende aos gostos e preferências individuais de cada usuário. “A New Music Brasil utiliza as playlists para promover os artistas do nosso casting, garantindo visibilidade em uma plataforma de amplo alcance”, esclarece ela.

Pode-se esperar ainda mais playlists, em um futuro próximo, na plataforma com lançamento beta do Al Playlist, divulgado pela Spotify em abril deste ano. Que permite aos assinantes criar playlists automaticamente usando prompts (comandos) de texto. De início está disponível para usuários de iOS e Android no Reino Unido e Austrália, a Al Playlist permite que os assinantes digitem instruções específicas e gera uma lista de faixas sugeridas com base nesses comandos.



A expectativa para esse lançamento é de que será possível mudar a forma como os usuários criam playlists, oferecendo uma curadoria automatizada e personalizada, com mais descrição do usuário quando forem escrever os prompts.



Impacto das playlists no sucesso dos artistas



A curadoria de playlists pode influenciar o sucesso ou o fracasso digital de uma música, ou artista, de acordo com sua exposição e alcance. Com quase uma década no mercado, a New Music Brasil é especialista em distribuição de música digital e conhece os mecanismos dos streamings. “Reconhecemos a importância das playlists no cenário musical atual. Por isso, contamos com um setor especializado dedicado à criação, alimentação e atualização de playlists que abrangem diversos gêneros musicais", explica Caroline Bezerra. “Esse trabalho é essencial para garantir que os artistas da gravadora alcancem mais visibilidade, através do público mais amplo e diversificado”, acrescenta ela.



Ainda de acordo com Caroline Bezerra, a inclusão de obras em playlists populares pode levar ao aumento no número de reproduções e seguidores, o que ajuda no crescimento e alcance de um artista. “Com a crescente importância das plataformas de streaming, a estratégia de playlist tornou-se uma ferramenta crucial no marketing musical”, garante Caroline.

Usuários do Spotify têm compartilhado suas experiências e expectativas em relação às playlists e à nova ferramenta AI Playlist. Rennan Hartmann, é usuário assíduo de streaming.

Assinante de mais de uma plataforma, garante que faz suas próprias playlists e também escuta outras disponíveis e indicadas pelas plataformas. “É muito prático, no dia a dia, escolher uma playlist do artista que curto, ou então, do estilo que quero escutar naquele momento”, expõe Hartmann. “Além do fato que a plataforma já entende meu gosto, com base nas informações que disponibilizo e meu consumo, me sugerindo novas músicas, parecidas com o que já entende que vou gostar”, complementa ele.

A curadoria de playlists por empresas especializadas como a New Music Brasil destaca-se como um elemento estratégico para que usuários encontrem novas músicas e para o sucesso dos artistas no cenário musical contemporâneo. A inovação tecnológica, aliada à expertise na criação de playlists, promete transformar a maneira como a música é consumida e promovida na era digital.

Website: https://newmusicbrasil.blog/