A Laserfiche — fornecedora líder de SaaS de gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios — anunciou hoje que sua sede global em Long Beach recebeu a certificação LEED Silver. O LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), desenvolvido pelo U.S. Green Building Council (USGBC), é o sistema de classificação de edifícios verdes mais utilizado no mundo e um símbolo internacional de excelência. A Laserfiche conquistou a certificação LEED Silver pela implementação de estratégias e soluções práticas e mensuráveis ??em áreas que incluem o desenvolvimento sustentável de locais, eficiência energética, seleção de materiais e qualidade ambiental interna.

O projeto da sede da Laserfiche integrou sustentabilidade e práticas ambientais na construção e no projeto geral desde o seu início. O local, que está localizado em um quarteirão de esquina do Long Beach Boulevard, próximoàrodovia 405, já foi o lugar de oito poços de petróleo anteriormente ativos e amplamente considerado impossível de ser desenvolvido. Uma recuperação completa restaurou o ambiente do solo e das águas subterrâneas em preparação para a construção.

Reforçando práticas sustentáveis que vão ??além da recuperação do local, a Laserfiche selecionou materiais de construção com baixo teor de carbono e quimicamente transparentes. Durante a construção, a Laserfiche alcançou uma taxa de desvio de resíduos de construção de 85%, que se traduz em 80 toneladas de CO 2 poupadas das emissões — equivalente a uma compensação energética de 10 residências de uma única família durante um ano inteiro.

O projeto e a construção seguiram os princípios do design biofílico, que se concentra na incorporação de elementos do mundo natural que contribuem para a saúde, o bem-estar e a produtividade dos seres humanos. O escritório otimiza a eficiência energética e o conforto térmico, ao mesmo tempo que maximiza a luz natural que proporciona espaços de trabalho bem iluminados e acesso a áreas exteriores, incluindo pátios comuns.

“Conquistar o status LEED com nossa sede global demonstra o profundo compromisso da Laserfiche com os nossos funcionários e com a comunidade Laserfiche em geral”, disse Karl Chan, diretor-executivo da Laserfiche. “Como uma das primeiras empresas globais de tecnologia a estabelecer uma sede em Long Beach, estamos entusiasmados em aprofundar a nossa ligaçãoàcidade eàregião. Esperamos continuar a modelar a inovação no desenvolvimento de nossos produtos, assim como em nosso local de trabalho.”

“Obter a certificação LEED é mais do que apenas implementar práticas sustentáveis. Representa o compromisso de tornar o mundo um lugar melhor e de influenciar outras pessoas a fazerem melhor”, disse Peter Templeton, presidente e CEO, USGBC. "Dada a extraordinária importância da proteção climática e o papel central que as construções desempenham nesse esforço, a sede global da Laserfiche está criando um caminho a ser seguido por meio de sua certificação LEED.”

Sobre a Laserfiche

A Laserfiche é a principal fornecedora de SaaS para gerenciamento inteligente de conteúdo e automação de processos de negócios. Por meio de fluxos de trabalho poderosos, formulários eletrônicos, gerenciamento de documentos e análises, a plataforma Laserfiche® acelera a forma como os negócios são feitos, permitindo que os líderes se concentrem no crescimento de toda a empresa.

A Laserfiche foi pioneira no escritório sem papel com o gerenciamento de conteúdo empresarial. Hoje, a abordagem de desenvolvimento da Laserfiche, que prioriza a nuvem, incorpora inovações em aprendizado de máquina e IA para permitir que as organizações em todo o mundo se transformem em empresas digitais. Clientes de todos os setores – incluindo governo, educação, serviços financeiros, saúde e manufatura – usam a Laserfiche para aumentar a produtividade, escalar seus negócios e oferecer experiências de cliente com prioridade digital.

Os funcionários da Laserfiche estão comprometidos com a visão da empresa de capacitar os clientes e inspirar as pessoas a reimaginar como a tecnologia pode transformar vidas.

Sobre o U.S. Green Building Council (USGBC)

O U.S. Green Building Council (USGBC) está empenhado em transformar a forma como os edifícios e as comunidades são concebidos, construídos e operados para criar locais prósperos, saudáveis, equitativos e resilientes que promovam o bem-estar humano e ambiental. O USGBC lidera a transformação do mercado por meio de seu programa de construção verde LEED, ofertas educacionais robustas, uma rede internacional de líderes comunitários locais, a Greenbuild International Conference & Expo, o Centro para Escolas Verdes e a defesa em apoio a políticas públicas que incentivam e possibilitam edifícios e comunidades verdes.

Para mais informações, visite usgbc.org e as redes sociais da instituição: X (ex-Twitter), Instagram, Facebook e LinkedIn.

