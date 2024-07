Mercado de produtos capilares nacional tem alto crescimento

O mercado de produtos capilares no Brasil é um dos mais dinâmicos e importantes do mundo, com uma forte presença tanto de marcas internacionais quanto de empresas nacionais. Segundo dados do Sebrae, o Brasil se posiciona como o quarto maior mercado global de beleza e cuidados pessoais, sendo que o segmento de produtos para cabelos é especialmente relevante para o mercado brasileiro de cosméticos, com um crescimento estimado de US$ 7,70 bilhões até 2028.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), o Brasil tem 12% do market share mundial na categoria de produtos para cabelos e, ao observar apenas a categoria de condicionadores, detém 26% do market share do mercado global. De cada quatro condicionadores comercializados no mundo, um é vendido no Brasil. Este crescimento é impulsionado por uma oferta diversificada e adaptada às especificidades regionais, refletindo a diversidade de tipos de cabelo e necessidades dos consumidores brasileiros.

Os produtos de cabelo nacionais são formulados para atender às diversas necessidades dos cabelos existentes aqui, que variam amplamente em textura, tipo e condição devido à mistura genética do país. Para cabelos crespos e cacheados, os produtos focam em hidratação intensa, definição dos cachos e controle do frizz, enquanto para os ondulados e lisos, o foco é em leveza, brilho e controle de volume. O clima tropical do Brasil, com alta umidade e temperaturas elevadas, também influencia a formulação, levando à criação de produtos que combatem o frizz, protegem contra os danos solares e controlam a oleosidade. Ingredientes naturais, como óleo de coco, manteiga de karité e babosa, são amplamente utilizados devido às suas propriedades nutritivas e hidratantes.

Além disso, os fabricantes também se atentam aos tratamentos químicos comuns, como alisamentos e colorações, oferecendo opções que ajudam na reparação capilar. Por isso, investem em pesquisa e desenvolvimento local para criar fórmulas inovadoras que atendem especificamente às necessidades dos consumidores brasileiros, garantindo resultados eficazes e atendendo às expectativas dos clientes.

Empresas brasileiras como Skala Cosméticos investem em inovações e em pesquisas para entender as necessidades dos mais variados tipos de cabelo. Atualmente, o portfólio completo da marca conta com mais de 150 produtos, desde shampoos, condicionadores, cremes de pentear e de tratamento para todas as etapas do cronograma capilar, seja ela hidratação, nutrição ou reconstrução, para adultos e crianças. E, preocupada com seu papel na sociedade e responsabilidade ambiental, desde julho de 2018, a Skala se tornou 100% vegana, cruelty free e que utiliza ingredientes de origem vegetal.



No mercado há mais de 30 anos, a Skala é conhecida pela comercialização de cremes de tratamento para cabelo em embalagens de um quilo. Atualmente, a marca exporta para mais de 40 países ao redor do mundo.

