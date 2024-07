A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), anunciou hoje que sua nova aeronave militar multimotor de treinamento – construída com base no versátil e confiável Beechcraft King Air 260 – fará sua estreia na Europa no Farnborough International Airshow (FIA). A aeronave estará em exposição de 22 a 26 de julho no estande A031 para oferecer às delegações militares, jornalistas e amantes da aviação uma primeira visão da aeronave de treinamento de última geração da empresa.

Textron Aviation | Beechcraft King Air 260 (Photo: Business Wire)

Essa aeronave de treinamento de tripulação de última geração foi selecionada em 2023 após um concurso aberto e completo para modernizar o treinamento de tripulações aéreas do programa Multi-Engine Training System (METS) da Marinha dos Estados Unidos. As entregas de até 64 aeronaves do METS, contratadas pelo Naval Air Systems Command (NAVAIR), começaram em 22 de abril de 2024. Em 29 de maio, durante a feira anual da indústria de defesa da Associação Canadense das Indústrias de Defesa e Segurança (CANSEC), o Canadá anunciou que adquirirá o Beechcraft King Air 260 para a Força Aérea Real Canadense (RCAF) em apoio ao seu programa Future Aircrew Training (FAcT).

“O Beechcraft King Air 260 oferece uma excelente relação custo-benefício para o treinamento militar multimotor devido ao seu valor de aquisição e operação, combinado com excelente velocidade, alcance e capacidade de carga útil”, disse Bob Gibbs, vice-presidente de Vendas de Missões Especiais da Textron Aviation. “Essa aeronave de treinamento de tripulação de última geração já está servindo a frota da Marinha dos Estados Unidos e está preparada para apoiar a modernização do treinamento militar multimotor no mundo inteiro.”

Os recursos específicos da aeronave incluem opções de fábrica para Tacan (ar-ar), ângulo de ataque (AOA), rádio V/UHF, sistema de áudio digital, monitoramento de tendência do motor, manutenção baseada em condições plus, assento de observador/salto, assentos de missão de passageiros e máscaras de oxigênio que cobrem todo o rosto.

A Textron Aviation retorna ao FIA como uma empresa líder do setor, com mais de 1,7 mil aeronaves de turbina Cessna e Beechcraft na Europa e mais de 250 mil aeronaves a nível mundial.

Possibilidades infinitas para missões especiais

Quando clientes governamentais, militares e comerciais querem soluções aéreas para missões críticas, eles recorremàTextron Aviation. As soluções de aviação da empresa oferecem o alto desempenho e as características de voo necessárias para enfrentar os desafios exclusivos das operações de missões especiais. Com qualidade inigualável, versatilidade e baixos custos operacionais, os produtos da Textron Aviation são ideais para ambulância aérea; inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR); transporte utilitário; aerolevantamento; inspeção de voo; treinamento e várias outras operações especiais.

Sobre a Textron Aviation

Inspiramos a jornada do voo. Durante mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc. capacitou seu talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos seus clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral do mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países contam com nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis, produtivos e flexíveis.

Para mais informações, acesse www.txtav.com|specialmissions.txtav.com|defense.txtav.com|scorpion.txtav.com.

Sobre a Textron

A Textron é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de negócios aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida no mundo todo por suas poderosas marcas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Para mais informações, acesse: www.textron.com.

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que são feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

