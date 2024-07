A 26ª China Hi-Tech Fair (CHTF) está programada para acontecer de 14 a 16 de novembro de 2024, no Shenzhen World Exhibition & Convention Center. Como o principal e mais influente evento de tecnologia da China, a CHTF oferece uma plataforma inigualável para empresas de tecnologia de todas as partes do mundo apresentarem suas inovações mais recentes, interagirem com líderes do setor e expandirem seu alcance de mercado.

Abrace a inovação, impulsione o crescimento

Nos últimos 25 anos, a CHTF se estabeleceu como um farol para o avanço tecnológico e a cooperação internacional. Com o tema deste ano “Technology Leads Development, Industry Integrates Fusion” (A tecnologia lidera o desenvolvimento, a indústria integra a fusão), a feira ressalta o papel fundamental da inovação na promoção da integração industrial e do crescimento econômico.

Eventos simultâneos

Juntamente com a exposição, uma linha de mais de 150 eventos simultâneos explorará ideias inovadoras e promoverá a colaboração. Esses eventos incluem:

A 7ª Cúpula de Economia Verde da China e a Conferência de Atração de Investimentos em Cidades Chinesas

Fórum de Progresso de Medicamentos Biológicos Inovadores e Qualidade Celular

Fórum da Cúpula de Diagnóstico Molecular e Diagnóstico Complementar

Fórum de Inovação em Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos com Anticorpos e Novos Medicamentos

Fórum de Desenvolvimento de Aplicativos de Sequenciamento de Genes

Fórum da Universidade de Ciência e Tecnologia do Sul

Fórum de Cooperação Internacional entre Domínios e Desenvolvimento Colaborativo de Comércio Eletrônico Transfronteiriço

Fórum do Setor de Fotônica de Silício da China

Terminal de IA, Lançamento de Novo Produto de Sistema de Posicionamento Inteligente Cúpula de Produtividade de Nova Qualidade 2024 Acesso inigualável ao mercado e oportunidades de networking:

Cúpula de Produtividade de Nova Qualidade 2024

Acesso Inigualável ao Mercado e Oportunidades de Networking:

Exposição incomparável: atrair mais de 500.000 participantes, incluindo 150 delegações nacionais e internacionais de 105 países e regiões.

Público influente: engajar-se com mais de 10.000 projetos tecnológicos e 5.000 expositores, incluindo mais de 800 empresas listadas e mais de 400 CEOs e empreendedores de corporações multinacionais.

Alcance da mídia: obter ampla cobertura da mídia com mais de 1.500 jornalistas representando 200 organizações de mídia nacionais e internacionais, garantindo visibilidade global.

Líderes da indústria: Fazer networking com figuras proeminentes como vencedores do Prêmio Nobel e principais estudiosos da indústria, aumentando a credibilidade e a influência da sua marca.

A CHTF é onde a inovação global converge, servindo como uma porta de entrada para o próspero mercado tecnológico da China. Ela oferece insights inestimáveis sobre as tendências do mercado e fomenta parcerias em escala global, tornando-se um evento imperdível para todos os envolvidos no setor de tecnologia.

