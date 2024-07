Em 4 de julho, a BYD comemorou a inauguração de sua fábrica na Tailândia e a produção de seu 8 milionésimo veículo de nova energia em Rayong, Tailândia, sinalizando dois marcos na expansão global da empresa. A cerimônia contou com a presença de Pimphattra Wichaikul, ministra da indústria da Tailândia; Han Zhiqiang, embaixador da China na Tailândia; Narit Thmerdsteerasukdi, secretário-geral do conselho de investimentos da Tailândia; assim como Wang Chuanfu, presidente e presidente da BYD, entre outros executivos seniores do BYD Group.

Ceremony of BYD Thailand Plant Inauguration and Roll-off of BYD's 8 Millionth New Energy Vehicle (Photo: Business Wire)

A BYD concluiu sua fábrica da Tailândia em apenas 16 meses, com capacidade anual de 150.000 veículos. A instalação inclui processos de estampagem, pintura, soldagem, montagem final e produção de componentes para automóveis. Estima-se que gere 10.000 trabalhos. A BYD marcou um momento histórico ao apresentar o modelo Dolphin como o veículo de nova energia número 8 milhões.

A ministra Pimphattra Wichaikul elogiou a extraordinária contribuição da BYD para o setor de veículos de nova energia: “A BYD é um fabricante de automóveis líder mundial e pioneiro na indústria chinesa de veículos de nova energia. O investimento da BYD na Tailândia, juntamente com sua tecnologia de produção de ponta, incentivará o desenvolvimento da indústria de veículos de novas energias na Tailândia e em toda a ASEAN".

O embaixador Han Zhiqiang destacou os laços estreitos e a longa amizade entre a China e a Tailândia. Ele observou que a BYD, um dos principais representantes da indústria global de veículos com novas energias, concluiu sua fábrica na Tailândia e comemorou o comissionamento de seu 8 milionésimo veículo com nova energia. Este marco não apenas sinaliza uma conquista significativa para a BYD, mas também um novo capítulo na cooperação mutuamente benéfica entre a China e a Tailândia na área de veículos de nova energia.

No evento, Wang Chuanfu expressou gratidão a ambos os governos, clientes e parceiros tailandeses pelo seu forte apoio. Ele destacou o sucesso da BYD no mercado tailandês, tornando-se a campeã de vendas de veículos puramente elétricos por dezoito meses nos últimos dois anos. Atualmente, um em cada três veículos elétricos vendidos na Tailândia é BYD. No futuro, a BYD pretende lançar mais modelos puramente elétricos e híbridos plug-in na Tailândia.

Como líder global em veículos de novas energias, a BYD expandiu significativamente a sua presença no exterior nos últimos anos. Em 2023, alcançou um aumento anual de 337% nas exportações, chegandoàmarca de 243 mil veículos. No primeiro semestre deste ano, a BYD vendeu 1,607 milhão de veículos de nova energia no mundo inteiro, um aumento de 28% em relação ao ano anterior, consolidando a sua posição como a maior do setor. Destes, mais de 203 mil foram exportados, o que representa um crescimento anual de 173,8%. Atualmente, os veículos de novas energias da BYD estão presentes em 88 países e regiões ao redor do mundo, com bases de produção de automóveis de passageiros estabelecidas na Tailândia, Brasil, Hungria e Uzbequistão.

Desde que alcançou o lançamento do seu milionésimo veículo de nova energia em maio de 2021, a BYD atingiu a impressionante marca de 8 milhões de veículos em pouco mais de três anos. De olho no futuro, a BYD pretende continuar a expandir a sua presença no mercado global, aprimorando a sua tecnologia avançada e produtos inovadores para satisfazer as diversas necessidades dos consumidores em todo o mundo. À medida que mais fábricas no exterior entrarem em operação, a capacidade de produção global da BYD será progressivamente fortalecida, consolidando ainda mais a sua posição de liderança no mercado global de veículos de novas energias.

Sobre a BYD

A BYD é uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Fundada em 1995 como fabricante de baterias recarregáveis, a BYD agora possui um escopo de negócios diversificado que compreende automóveis, transporte ferroviário, novas energias e produtos eletrônicos, com mais de 30 parques industriais na China, EUA, Canadá, Japão, Brasil, Hungria e Índia. Desde a geração e armazenamento de energia até suas aplicações, a BYD se dedica a oferecer soluções energéticas com emissão zero que reduzam a dependência mundial de combustíveis fósseis. Sua nova pegada em veículos elétricos abrange agora 6 continentes, mais de 70 países e regiões e mais de 400 cidades. Cotada nas Bolsas de Valores de Hong Kong e Shenzhen, a empresa é conhecida por ser uma empresa Fortune Global 500 que proporciona inovações na busca por um mundo mais ecológico.

Sobre a BYD Auto

Fundada em 2003, a BYD Auto é a subsidiária automotiva da BYD, uma empresa multinacional de alta tecnologia dedicada a alavancar inovações tecnológicas para uma vida melhor. Com o objetivo de acelerar a transição verde do setor de transporte mundial, a BYD Auto se concentra no desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos plug-in. A empresa domina as principais tecnologias de toda a cadeia industrial de veículos de nova energia, como baterias, motores elétricos e controladores eletrônicos. Nos últimos anos, ela testemunhou avanços importantes, incluindo a bateria Blade, a tecnologia super-híbrida DM-i, a e-Platform 3.0, a tecnologia CTB, a plataforma e?, o sistema de controle inteligente de carroceria BYD DiSus e o sistema super-híbrido DMO. A empresa é a primeira montadora do mundo a interromper a produção de veículos movidos a combustíveis fósseis no turno VE e permaneceu no topo das vendas de veículos de nova energia de passageiros na China por 10 anos consecutivos. Para mais informações, acesse

Para mais informações, acesse www.byd.com.

