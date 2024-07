LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], uma empresa internacional de consultoria em tecnologia e soluções digitais, anunciou hoje uma extensão de contrato multimilionária com o Absa Bank, um grupo líder em serviços financeiros africanos. Isto reforça a posição da LTIMindtree como parceira tecnológica estratégica confiável do Absa Bank. A parceria estendida se baseia em uma cooperação bem-sucedida de 17 anos, onde a LTIMindtree tem sido essencial para impulsionar a jornada de transformação digital do Absa Bank, ao promover crescimento e eficiência.

O Absa Group Limited, uma empresa de capital aberto na JSE, é um dos maiores grupos diversificados de serviços financeiros da África. A empresa tem presença em 12 países africanos, China, Reino Unido e EUA. O LTIMindtree irá atuar como um balcão único para as necessidades de TI do Absa Bank, provendo serviços abrangentes para reforçar sua infraestrutura digital. Isto inclui a implantação de soluções de ponta em Transformação Digital, IA Aplicada, Aceleração de Nuvem, Tomadas de Decisão Orientadas por Dados e Modernização Central de Serviços Bancários.

Johnson Idesoh, Diretor de Informação e Tecnologia no Absa Group, disse, "Adotar sistemas e recursos de TI modernos sempre foi nossa prioridade para garantir experiências excepcionais e perfeitas aos clientes. Com um relacionamento de 17 anos, a LTIMindtree entregou valor comercial tangível a nossos bancos, por um longo período. Ao mesmo tempo, a LTIMindtree, através da otimização de processos e da aplicação de tecnologia avançada como Automação e IA Generativa, nos ajudou a reduzir o custo total de propriedade em 46% nos últimos 5 anos. Isto está associadoànossa jornada de transformação tecnológica. Juntos, entregamos serviços estáveis ??e robustos a nossos clientes no continente africano. Estamos confiantes de que estender esta parceria irá permitir o crescimento ainda maior de nosso negócio e nos ajudar a aumentar continuamente o valor para nossos clientes, tornando nossos bancos ainda mais competitivos."

Sudhir Chaturvedi, Presidente e Membro do Conselho Executivo, LTIMindtree, disse, "Estamos orgulhosos de ser um parceiro estratégico confiável para o Absa Bank, ao comemorar mais de 17 anos de cooperação bem-sucedida. Mediante esta renovação, continuaremos oferecendo as melhores soluções bancárias básicas da categoria, abrangendo tecnologias digitais, de agências e de pagamento aos clientes do Absa. Estas soluções abrangem diversos mercados e se concentram em maior localização. Estamos confiantes de que, através de nosso profundo conhecimento do setor e recursos avançados de dados e análises, continuaremos acelerando a jornada de transformação do Absa Bank. Isto os irá capacitar a alcançar suas metas estratégicas de se tornar um banco centrado no cliente e com tecnologia em primeiro lugar."

Esta parceria intensificada consolida a liderança da LTIMindtree no setor de Bancos, Serviços Financeiros e Seguros (BFS & I). Ao aproveitar sua experiência de domínio, soluções tecnológicas robustas, ofertas específicas do setor e um poderoso ecossistema de parceiros, a LTIMindtree capacita os clientes da BFS & I a obter uma verdadeira transformação de ponta a ponta. Isto inclui modernização central, inovação de entrada no mercado, adoção de nuvem, tomadas de decisão baseadas em dados e melhor engajamento do cliente mediante análises perspicazes, marketing personalizado e experiências sob medida.

