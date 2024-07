Entre os dias 1 e 3 de outubro, o ABTCP 2024 — 56.º Congresso e Exposição Internacional de Celulose e Papel irá promover o encontro de todos os elos que formam a cadeia produtiva da indústria de base florestal. O evento será realizado no Expo Transamérica, em São Paulo (SP).

Com um volume total de exportação que hoje soma 18 milhões de toneladas, a carteira de investimentos do setor de árvores cultivadas reflete uma atuação pujante dessa indústria: um aporte de R$ 67,4 bilhões, destinado a novas fábricas, expansão das áreas cultivadas, pesquisa, desenvolvimento e inovação, é previsto até 2028. É válido frisar que, nos últimos dez anos, o setor adicionou mais de 700 mil trabalhadores diretos e indiretos à força de trabalho nacional, de acordo com dados da Indústria Brasileira de Árvores (Ibá).

O público do ABTCP 2024 poderá conferir as tecnologias de ponta apresentadas pelos fornecedores de tecnologias e insumos e os cases de sucesso dos fabricantes participantes da Exposição. Ao todo, mais de 120 empresas expositoras estão confirmadas. "O amplo espaço preparado para comportar este evento de grande porte e relevância, que congrega tendências tecnológicas com atualização de conhecimentos diversos sobre o setor, certamente resultará em uma sinergia proveitosa, tanto aos executivos e profissionais que já atuam no setor quanto aos estudantes que estão ingressando nele e aos players de outras áreas de atuação”, destaca Darcio Berni, diretor executivo da Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel (ABTCP), sobre o local que também abrigará o Congresso, evento técnico que ocorre concomitantemente à Exposição, ao longo dos três dias.

A expectativa sobre a participação do público é bastante positiva. De acordo com Milena Lima, responsável pela organização da exposição, que ocorre a cada dois anos, o sucesso da última edição confirma as perspectivas para mais um evento bem-sucedido neste ano. "O sucesso visto pelos números registrados em 2022 alavancou o desejo de muitas empresas garantirem seus espaços para o ABTCP 2024. Em maio último, já não tínhamos mais áreas disponíveis para venda”, revela.

A ABTCP prepara uma série de novidades ao público participante, a exemplo da Arena de Inovação, espaço dedicado a reunir startups que detêm tecnologias inovadoras, capazes de solucionar desafios e gargalos enfrentados pelo setor. "A proposta da Arena está alinhada a uma das diretrizes do planejamento estratégico da ABTCP, cujo intuito é criar e fortalecer um hub dedicado a fomentar a inovação entre todos os players que formam a indústria de árvores cultivadas, incluindo empresas de quaisquer segmentos ou portes”, informa Durval Garcia Jr., diretor de Inovação da G.A.C. Brasil e membro do Conselho Executivo da ABTCP.

Umberto Cinque, head técnico da ABTCP, reforça que a iniciativa é uma continuidade ao trabalho iniciado em 2018, quando a Rede de Inovação ABTCP foi lançada. “O nosso intuito é tracionar as frentes de trabalho realizadas até aqui. Neste sentido, temos o propósito de promover o aumento da inovação no setor a partir da contribuição das nove Comissões Técnicas que atuam na ABTCP e que têm um grande potencial de sinergia a ser explorado.”

Na prática, uma comissão interna da ABTCP tem trabalhado no levantamento das atuais demandas do setor para, em seguida, buscar startups que possam oferecer as respectivas soluções. "Até o final de julho, com apoio das Comissões Técnicas da ABTCP, essa equipe irá elencar as principais necessidades para, posteriormente, lançar uma chamada a startups. Assim, ao longo dos três dias do ABTCP 2024, a Arena de Inovação atuará como um espaço propício para uma rodada de negócios eficiente, reunindo em um só lugar demandas e soluções”, adianta Garcia Jr..

Estandes com melhores práticas alinhadas à sustentabilidade serão premiados

O Prêmio Expositor Consciente destaca-se como mais uma iniciativa inédita promovida pela ABTCP. Claudia D’Amato, responsável pelo marketing da ABTCP, esclarece que a proposta é reconhecer e premiar expositores que apresentarem práticas sustentáveis durante a Exposição Internacional de Celulose e Papel 2024. “A ABTCP acredita que todos nós somos responsáveis pela preservação do meio ambiente, desde pequenas até grandes iniciativas. A criação deste prêmio reforça o quanto o setor se preocupa com este movimento conjunto”, comenta, informando que o reconhecimento será concedido aos três estandes que melhor incorporarem o alinhamento com a preocupação global de frear o aquecimento do planeta e todas as consequências acarretadas pela mudança climática.

O participante deve demonstrar, durante a exposição, a preocupação com o meio ambiente, usando materiais sustentáveis e adotando práticas que não agridem o meio ambiente. "A avaliação será realizada no primeiro dia da exposição por membros de um comitê avaliador. Os estandes vencedores receberão um certificado de Expositor Consciente 2024”, conta Claudia.

ABTCP 2024 será carbono neutro

Contribuinte ativa da agenda do setor de árvores cultivadas voltada à alavancagem da bioeconomia, a ABTCP fortalece o seu papel como elo transformador. Pelo terceiro ano consecutivo, o principal evento do calendário anual do setor receberá o título de carbono neutro. Isso significa que a entidade irá compensar as emissões de gases de efeito estufa (GEE) do evento por meio da aquisic?a?o de cre?ditos de carbono florestais certificados pela Organizac?a?o das Nac?o?es Unidas (ONU). O processo de aquisic?a?o de cre?ditos será intermediado pela Onearth Carbon, climate tech especializada na gesta?o de ativos ambientais nos mercados de carbono.

"A neutralização de carbono emergiu como uma ferramenta essencial para mitigar os impactos ambientais de encontros presenciais. Imagine um congresso em que a inovação e a troca de ideias têm espaço aberto para acontecerem, enquanto, nos bastidores, há um esforço concentrado para minimizar os impactos ambientais relacionados à sua realização. Neutralizar o carbono de eventos de grande porte, como o ABTCP 2024, é mais do que uma ação de responsabilidade ambiental, trata-se de uma declaração de compromisso com o futuro sustentável e um investimento em prol do bem-estar do planeta e das gerações futuras”, define Viviane Nunes, head of Education da ABTCP.

Website: https://abtcp2024.org.br