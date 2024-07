A Vitruvian Partners anunciou hoje que Tassilo Arnhold juntou a sociedade e a equipe de liderança global para serviços financeiros.

Arnhold se juntaàVitruvian vindo da AnaCap, onde passou os últimos dez anos liderando várias negociações bem sucedidas de aquisições e, mais recentemente, codirigindo a firma como sócio-gerente. Mike Risman, sócio-gerente da Vitruvian Partners, afirmou: "Estamos contentes de receber Tassilo na Vitruvian. Ele fortalecerá nossos esforços de serviços financeiros globalmente em um papel de coliderança, e agregará aos nossos serviços empresariais e recursos tecnológicos. Seu excelente histórico em investimentos fala por si só. É raro ter a oportunidade de formar parceria com um líder tão sênior e experiente no nosso setor. Tassilo se integrou na nossa sociedade de forma tranquila, e estamos na expectativa de continuar construindo nossa firma juntos".

Tassilo Arnhold comentou: "Sou grato aos meus colegas na AnaCap pela experiência nos últimos anos e agora estou entusiasmado de me juntaràsociedade eàequipe de liderança de serviços financeiros da Vitruvian Partners. A Vitruvian tem um histórico líder do setor e uma estratégia única para aquisições e capital de crescimento, que vem atendendo bem os investidores e empreendedores desde início. Estou na expectativa de contribuir com a minha experiência em serviços financeiros".

Arnhold trabalhará no escritório de Londres da Vitruvian.

Sobre a Vitruvian Partners:

A Vitruvian é uma firma independente de capital privado sediada em Londres, com escritórios em Londres, Estocolmo, Munique, Luxemburgo, Madri, Miami, Mumbai, San Francisco, Singapura e Xangai. A Vitruvian foca em aquisições e transações de capital para crescimento. Tem uma estratégia de investimento exclusiva para situações dinâmicas, operando em quatro setores: tecnologia da informação, serviços financeiros, ciências biológicas e saúde, e serviços empresariais. A Vitruvian Funds já apoiou mais de 90 empresas e tem ativos em gestão de aproximadamente €16 bilhões. Entre os notáveis investimentos até o momento estão líderes do mercado global e inovadores nos seus campos, como Just Eat, EasyPark, Voxbone, Global E, CRF Health, Wise, Darktrace, CFC e Trustpilot.

Para perguntas, contate:

siobhan.loftus@vitruvianpartners.com

damian.reece@instinctif.com