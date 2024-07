Rede de Hotel possui unidade em Angra dos Reis

Construída à beira da Praia do Jardim e a apenas cinco minutos de caminhada do Shopping Piratas, a unidade do Nacional Inn em Angra dos Reis oferece fácil acesso ao Centro Histórico e a Cachoeira do Bracuí, contando com a vista da Baía de Ilha Grande. O hotel apresenta uma estrutura com diversas categorias de suítes, todas com varanda e vista para o mar ou para o jardim.



De acordo com o diretor da Nacional Inn Hotéis, Ricardo Aly, a localização da unidade foi pensando para os turistas que procuram comodidade e fácil acesso a serviços e compras. “Estar tão perto das principais atrações e ainda assim desfrutar de uma vista para o mar é realmente uma vantagem. Para quem visita Angra dos Reis, essa combinação de praticidade e beleza natural faz toda a diferença”.



Aly reconhece a região não apenas como destino turístico, mas como um verdadeiro santuário natural. “Angra é famosa por suas 365 ilhas, muitas delas com praias de águas cristalinas e paisagens deslumbrantes. Ilha Grande, por exemplo, é um destaque, com trilhas ecológicas, mergulho e praias paradisíacas como a de Lopes Mendes”.



“Não posso deixar de mencionar as atividades de ecoturismo e aventuras ao ar livre que Angra dos Reis oferece. A região pode ser excelente para praticar esportes aquáticos como caiaque, stand-up paddle e snorkeling. Para os mergulhadores, os naufrágios nas águas de Angra dos Reis são um convite à exploração subaquática. Além disso, trilhas ecológicas, como a que leva ao Pico do Papagaio em Ilha Grande, proporcionam vistas panorâmicas e uma conexão com a natureza”, completa.



O diretor ressalta ainda que o hotel busca oferecer uma estrutura completa aos hóspedes, atendendo tanto aqueles que buscam lazer quanto os que precisam trabalhar. “Os quartos são divididos em diversas categorias, alguns com varanda e belas vistas, seja para o mar ou para o jardim do hotel. Além disso, gastronomia premium também é oferecida”.

Sobre o Nacional Inn em Angra dos Reis

A área de lazer da unidade inclui uma piscina com borda infinita e vista panorâmica do oceano, uma piscina infantil e outra opção coberta e climatizada. Os hóspedes também podem desfrutar de drinks no bar da piscina e praticar esportes nas quadras de basquete e vôlei, além da academia.

Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/nacional-inn-angra-dos-reis