A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, anuncia o lançamento do Xsolla Backend, uma solução inovadora idealizada para ajudar os desenvolvedores de todos os tamanhos, especialmente as equipes independentes e de médio porte, a trabalharem em múltiplas plataformas de jogos. O Xsolla Backend torna os seus games mais acessíveis ao possibilitar que os desenvolvedores reúnam o seu público em todas as plataformas: PC, console, dispositivos móveis e a web. Isto soluciona a questão de fragmentação do público, comumàmaioria dos games, e permite que os desenvolvedores economizem em custosàmedida que criam um envolvimento mais profundo enquanto expandem seus negócios de games.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240716991826/pt/

(Graphic: Xsolla)

O Xsolla Backend oferece aos desenvolvedores uma solução escalável e acessível para o aprimoramento da funcionalidade dos games e engajamento dos players em todas as plataformas tecnológicas. Isto inclui o gerenciamento simplificado de contas, matchmaking (colocação dos jogadores em equipes) eficiente, sistemas de missões dinâmicas e funcionalidades robustas de cross-play e multiplayer (multijogador). Estes recursos garantem uma experiência de jogo mais conectada e envolvente, permitindo aos desenvolvedores se concentrarem mais nos aspectos criativos do desenvolvimento de games enquanto minimizam as complexidades técnicas. A solução integrada verticalmente permite o cross-play e o pagamento cruzado em todas as plataformas, perfeitamente integrada às soluções de comércio de games da Xsolla.

Jean-Philippe Steinmetz, chefe do Xsolla Backend, afirma: "Com o Xsolla Backend pretendemos democratizar a tecnologia de backend, garantindo que desenvolvedores de todos os tamanhos podem acessar as ferramentas avançadas necessárias para criar experiências de jogos atraentes e envolventes".

Após a aquisição estratégica da premiada tecnologia AcceleratXR em 2023, o Xsolla Backend foi projetado para lidar com a maioria das necessidades de backend dos games desde o início, ao mesmo tempo que proporciona aos desenvolvedores a flexibilidade de personalizar conforme necessário. A plataforma opera em um modelo sem taxa inicial, cobrando apenas 5% de royalties, incluindo a hospedagem do backend, o que o torna financeiramente acessível e benéfico para desenvolvedores de todos os tamanhos.

Com mais de 30 parceiros ativos e mais de dez em projetos em desenvolvimento, o Xsolla Backend demonstra que é revolucionário na indústria de jogos. Os desenvolvedores interessados em experimentar o Xsolla Backend em primeira mão podem ter uma demonstração da plataforma na Gamescom, em Colônia, em agosto.

David Stelzer, presidente da Xsolla, destaca: "O nosso modelo de negócios e design robusto de plataforma alinham o nosso sucesso com o de nossos parceiros. O Xsolla Backend não é apenas uma tecnologia, mas uma parceria que cresce com os desenvolvedores, apoiada por melhorias contínuas e um roteiro repleto de atualizações poderosas".

Ainda este ano, o Xsolla Backend apresentará novos SDKs para plataformas como o Microsoft Xbox e Sony PlayStation, aprimorando o nosso suporte para os principais sistemas de games. A expansão também incluirá um portal de autoatendimento, iniciador social e atualizações no console de administração para um gerenciamento de games mais eficiente. Os desenvolvedores também podem esperar a integração dos Sistemas de Pagamento Xsolla, que cumprirão as regulamentações do setor e manterão o padrão de adesão regulatória da Xsolla. Atualizações adicionais contarão com um sistema de grupos, itens colecionáveis ????de jogo, sistemas de torneio, caixas de saque e bate-papo de voz multijogador, enriquecendo ainda mais a experiência de jogo enquanto garante a conformidade.

Para obter mais informações sobre o Xsolla Backend ou para se inscrever, acesse xsolla.pro/xbe e o Discord: xsolla.pro/xbe-discord

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa internacional de comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços concebidos especificamente para o setor. Desde sua fundação em 2005, a Xsolla ajudou milhares de desenvolvedores e editores de jogos eletrônicos de todos os portes a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos a nível mundial e em diversas plataformas. Como líder inovadora em comércio de jogos eletrônicos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição internacional, marketing e monetização para ajudar nossos parceiros a atingir mais geografias, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores ao redor do mundo. Com sede e incorporada em Los Angeles, Califórnia, com escritórios em Montreal, Londres, Berlim, Pequim, Guangzhou, Seul, Tóquio, Kuala Lumpur, Raleigh e cidades em todo o mundo, a Xsolla oferece suporte a grandes títulos de jogos como Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e muito mais.

Para obter informações adicionais e saber mais, acesse: xsolla.com

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240716991826/pt/

Derrick Stembridge

Diretor global de Relações Públicas, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com