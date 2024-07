A EZVIZ, marca global que atua com segurança doméstica, estará presente na Eletrolar Show 2024, de 15 a 18 de julho, na capital paulista. Para a edição atual, a empresa aposta em inovação e tecnologias modernas, como a Internet das Coisas (IoT), para proporcionar aos consumidores uma casa inteligente e conectada. Através de um aplicativo no celular, o usuário pode controlar tudo no ambiente residencial, desde robôs de limpeza até fechaduras digitais. A empresa, que integra o Grupo Hikvision, vai apresentar ao público uma linha completa de câmeras internas e externas com Wi-Fi, baterias, fechaduras digitais e aspiradores robôs.

Todos os itens apresentados no evento entregam diversas características e soluções diferenciadas: estão embarcados em um único equipamento. As fechaduras digitais DL03 Pro/DL05, por exemplo, possuem cerca de 12 funções diferentes (contra 5 e 8 funções encontradas em outros produtos no mercado). Além disso, as câmeras internas e externas contam com 2 aparelhos no mesmo equipamento, nos itens H7c Dual 2k+ e H9c Dual 2k+.

“A EZVIZ apresenta inovações neste ano, especialmente em fechaduras digitais. Nossos produtos buscam custo-benefício e qualidade. Tudo é automatizado por meio de um único aplicativo global da marca, permitindo que o usuário gerencie todos os dispositivos da empresa diretamente pelo celular. Nossos produtos integram soluções que transformam espaços em experiências inteligentes”, compartilha Wagner Gomes, diretor da EZVIZ.

A Eletrolar Show, feira de negócios da América Latina nos segmentos de eletroeletrônicos, eletrodomésticos, celulares, TI, IoT e UD, chega à sua 17ª edição. No último ano, recebeu mais de 32 mil profissionais qualificados do setor, representando mais de 30 mil pontos de venda em todo o Brasil. Movido por tendências e tecnologia, o evento anualmente aproxima a indústria e o varejo de todos os portes, consolida marcas, estreita relacionamentos, gera parcerias e bons negócios.?

Serviço

Eletrolar Show 2024

Data: 15 a 18 de julho

Horário: das 13h às 21h

Local: Transamerica Expo Center - Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387

Santo Amaro - São Paulo, SP

Mais informações: https://eletrolarshow.com.br

Website: https://www.hikvision.com/pt-br/