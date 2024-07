A McAfee, líder mundial em proteção on-line, anunciou hoje a nomeação de Craig Boundy como presidente e CEO, a partir de 21 de agosto de 2024. Boundy, um executivo experiente com mais de 25 anos de experiência em liderança, ingressa na McAfee vindo da Experian, onde atuou como diretor global de operações e, anteriormente, como CEO da América do Norte.

McAfee Appoints Craig Boundy as President and Chief Executive Officer (Photo: Business Wire)

“É com grande satisfação que damos as boas-vindas a Craig na McAfee”, disse Bruce Chizen, presidente do Conselho de Administração da McAfee. “Ele é um líder excepcionalmente talentoso e realizado, com um histórico sólido de conduzir estratégias de alto crescimento e criar valor duradouro para clientes e parceiros”.

Chizen acrescentou: “Craig traz a combinação certa de experiência para a McAfee. Ele construiu, liderou e transformou empresas, tem um histórico comprovado de forte perspicácia operacional e financeira e é apaixonado pela experiência do cliente. Com sua profunda experiência em liderança e seu compromisso inabalável de atender aos clientes e inspirar equipes em todo o mundo, Craig é o líder certo para levar a McAfee adiante e acelerar nossas oportunidades de crescimento”.

Boundy se juntaàMcAfee como um líder de tecnologia de consumo altamente conceituado. Na Experian, ele criou fluxos de receita de vários bilhões de dólares e transformou a empresa ao expandir os negócios para se concentrar em capacitar as pessoas a gerenciar suas vidas financeiras e identidades digitais. Os negócios que ele supervisionou na Experian tornaram-se líderes de mercado e motores de crescimento para a empresa. Antes de trabalhar na Experian, Boundy ocupou vários cargos de liderança na região EMEA e nos EUA, incluindo o de CEO da Logica no Reino Unido e o de Diretor de Operações da Cable & Wireless na Europa, nos EUA e na Ásia.

“A McAfee desempenha um papel crucial na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, todos os dias”, disse Craig Boundy, novo presidente e diretor-executivo da McAfee. “É uma honra e um privilégio incríveis liderar esta empresa com uma missão que se tornou parte do tecido da sociedade graças aos seus 30 anos de história e uma marca construída com base na confiança. Estou ansioso para trabalhar com o Conselho, a equipe de liderança e nosso pessoal excepcionalmente talentoso enquanto continuamos a fazer história, capacitando indivíduos e famílias a navegar pelo mundo online com confiança”.

Sobre a McAfee

A McAfee Corp. é líder mundial em proteção on-line para consumidores. Com foco na proteção de pessoas, e não apenas de dispositivos, as soluções para consumidores da McAfee se adaptam às necessidades dos usuários em um mundo sempre on-line, capacitando-os a viver com segurança por meio de soluções integradas e intuitivas que protegem suas famílias e comunidades com a segurança certa no momento certo. Para obter mais informações, acesse https://www.mcafee.com.

