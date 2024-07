A startup Aluga Aí, especializada na locação de veículos, foi convidada para participar do Startups Mentorship Program, evento de empreendedorismo que será realizado na cidade de Orlando, nos Estados Unidos.

No dia 13 de julho, a startup irá apresentar seu modelo de negócios em um seminário que é visto como oportunidade de networking e de fortalecimento da empresa.

“Iremos apresentar uma plataforma muito intuitiva, ao estilo ‘streaming’ de locação de veículos para empresas”, afirma o CEO e fundador da Aluga Aí, Junio William. Ele acrescenta que se trata da primeira participação da startup em um evento internacional e que as expectativas estão altas.

“Para nós, é super importante estar nesse evento representando não só nossa empresa, mas também todo o cenário de startups brasileiro. Esperamos retornar com muitas parcerias e com vários insights para nosso negócio”, diz William.

Aluga Aí

Pertencente ao Grupo Yes Gestão, a Aluga Aí já atendeu clientes como Nestlé, Seara e Carrefour em seu serviço de locação de veículos.

William descreve o setor como uma atividade em alta: no ano passado, o segmento teve faturamento bruto de R$ 44,9 bilhões no Brasil, um aumento de 22% em relação a 2022. Os dados são do Anuário Brasileiro do Setor de Locação de Automóveis.

Na visão da Aluga Aí, um dos diferenciais do aluguel de veículos é a possibilidade de usar um automóvel sem o compromisso financeiro da compra e sem se preocupar com manutenção ou desvalorização do carro com o passar do tempo.

Buscando crescer no mercado, a empresa estima colocar mais 200 veículos em operação nos próximos seis meses.

Para saber mais, basta acessar: https://www.instagram.com/grupo.alugaai/