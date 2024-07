Localizado estrategicamente a duas quadras da praia de Copacabana, na Rua Belford Roxo, a unidade do Nacional Inn Hoteis no tradicional bairro carioca, oferece a seus hóspedes uma área de lazer que inclui uma piscina no terraço com serviço de petiscos frios e bebidas, além de uma sauna para relaxamento. Os hóspedes também contam com um bar no lobby, serviço de recepção 24 horas com equipe multilíngue e wi-fi.



Ricardo Aly, diretor da Nacional Inn Hotéis, destaca que a proximidade com o Pão de Açúcar, a apenas 12 minutos de carro, e o fácil acesso ao Shopping Rio Sul, a 10 minutos, fazem com que os hóspedes tenham uma gama diversificada de opções de lazer e compras a poucos passos de distância.



Aly ressalta que a região central do Rio de Janeiro possui uma importância turística inestimável, sendo um verdadeiro museu a céu aberto, repleto de edifícios históricos e marcos culturais. “Um dos principais atrativos é, sem dúvida, o Theatro Municipal, um símbolo da riqueza cultural do Rio. Além disso, a Confeitaria Colombo é um ponto de parada obrigatório para os amantes de gastronomia e história, oferecendo um ambiente que nos transporta para o início do século XX.”



Outro ponto destacado pelo executivo é a Praça Mauá, que, segundo ele, se tornou “um epicentro cultural” com a revitalização da área portuária. “A presença do Museu do Amanhã e do Museu de Arte do Rio reforça ainda mais o apelo turístico da região, atraindo visitantes interessados em inovação e arte contemporânea”, diz Aly, lembrando também do histórico bairro da Lapa, “com seus arcos icônicos e vida noturna vibrante, onde os visitantes podem desfrutar de uma experiência autêntica de samba e boemia carioca”.



O diretor considera ainda o centro do Rio como um ponto essencial para quem deseja conhecer a verdadeira essência da cidade, combinando história, cultura e entretenimento de forma única.

“A Cinelândia é outro ponto que, na minha visão, merece ser visitado. Com seus cinemas históricos e a Biblioteca Nacional, oferece uma viagem pela história do entretenimento e da literatura no Brasil. Além disso, o Real Gabinete Português de Leitura, com sua arquitetura impressionante e acervo vasto, é uma parada obrigatória para os amantes de livros e arquitetura”, pontua.

Hotel Nacional Inn Copacabana

O Hotel Nacional Inn Copacabana está localizado em Copacabana no Rio de Janeiro e as diárias incluem café da manhã cortesia servido das 06h00 às 10h00, e oferta de petiscos e frios até às 13h00 e de bebidas até às 15h00 na área de piscina. Além disso, o hotel oferece cortesia para uma criança de até 5 anos acompanhada de dois adultos e a opção de day use, permitindo que pessoas possam aproveitar as instalações do hotel, mesmo que por um dia, de domingo a quinta-feira.

Para saber mais, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-nacional-inn-copacabana-2/promocoes/ferias-de-julho-2024