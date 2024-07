Os equipamentos de grande porte utilizados na indústria pesada demandam soluções de alto desempenho para garantir o seu funcionamento nas condições ideais. Um desses exemplos são as engrenagens abertas do segmento de cimento e mineração, que devem ser resistentes a altas cargas e contar com uma lubrificação constante e manutenção de alta performance.

Para solucionar esse desafio operacional, a Klüber Lubrication, empresa do Grupo Freudenberg que desenvolve lubrificantes, graxas e óleos para diversas indústrias, desenvolveu o Klübersustain EZ 2-46. A solução para limpeza das engrenagens abertas pode ser aplicada com o equipamento em operação, eliminando a necessidade de paradas.

O método convencional de limpeza leva geralmente de três a seis dias, envolvendo até oito pessoas e aproximadamente mil litros de desengraxante. O processo com a aplicação do Klübersustain EZ 2-46 reduz esses indicadores para no máximo de duas horas, duas pessoas e 200 litros, conforme testes realizados. Isso representa um ganho de 99% no tempo e 80% na quantidade utilizada.

Ou seja, torna a operação mais rápida, eficiente e segura, além de eliminar a necessidade de procedimentos manuais de limpeza, incorrendo em maior segurança e menor exposição para os colaboradores. A limpeza e proteção das engrenagens abertas visam a preparação da superfície dos dentes para ensaios não destrutivos (ENDs).

“A aplicação é bem simples. Utilizando uma bomba pneumática com um pulverizador, é possível realizar a limpeza através da tampa de inspeção da proteção da engrenagem”, acrescenta Everton Braga, Gerente de Mercado para Indústria Pesada e Mineração da Klüber Lubrication.

Com uma formulação ecológica e alto grau de biodegradabilidade, o Klübersustain EZ 2-46 utiliza mais de 70% de matérias-primas renováveis, com menor impacto ambiental. “O mercado atualmente demanda não apenas por eficiência e confiabilidade na operação, mas principalmente por responsabilidade ambiental e sustentabilidade no negócio. E é exatamente isso que entregamos não só na indústria pesada, mas em mais de 30 setores de mercado”, conclui o executivo.

