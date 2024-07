A logística multimodal está se consolidando como uma das principais tendências para otimizar o transporte de mercadorias em 2024. A integração de diferentes modais, como rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo, visa melhorar a eficiência e a sustentabilidade das operações logísticas. O foco está em combinar esses modais de forma estratégica para reduzir custos, aumentar a velocidade de entrega e diminuir o impacto ambiental. Essa abordagem está sendo adotada globalmente, refletindo um esforço coordenado para enfrentar os desafios do setor e atender às demandas crescentes do mercado.

De acordo com o relatório "Obstáculos regulatórios ao transporte Multimodal" de 2021/2024 divulgado pelo GOV, a adoção de soluções multimodais pode reduzir custos operacionais em até 30% e melhorar significativamente a eficiência nas cadeias de suprimentos. Esse modelo de transporte, que combina o uso de diferentes modais, permite uma maior flexibilidade e agilidade na movimentação de cargas, atendendo às necessidades crescentes de um mercado cada vez mais dinâmico e globalizado, além de seu maior objetivo ser a redução de custos ao setor e emissão poluentes e redução da dependência do modal rodoviária.

Segundo o presidente da Confederação Nacional de Transportes (CNT), Vander Costa, em entrevista para o portal Poder360, destacou que a logística multimodal pode contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa, um benefício crucial no contexto atual de busca por práticas mais sustentáveis. A utilização de modais mais eficientes, como o ferroviário e o marítimo, em combinação com o transporte rodoviário, reduz a dependência de combustíveis fósseis e promove uma logística mais verde.

Dados da Confederação Nacional de Transportes (CNT), demonstram que em 2023 foram investidos R$15,2 bilhões em infraestrutura de transporte. Segundo o próprio portal, o número é o maior em 8 anos e, no período, os aportes chegaram a ser 40% inferiores a isso. Dados compilados na publicação mostram o tamanho e a importância do setor. Em 2023, o segmento movimentou ao menos 1,93 bilhão de toneladas pelo Brasil e para o exterior. Além disso, são transportados 5,3 bilhões de passageiros por ano.

Para Vitor Barbosa, Diretor da Complex Multimodal, uma empresa brasileira que busca por soluções no setor logístico, a Complex Multimodal tem se posicionado em oferecer um serviço integrado que maximiza as vantagens de cada modal, garantindo entregas mais rápidas e a custos mais competitivos. "A logística multimodal é essencial para atender às demandas do mercado atual, permitindo que possamos oferecer um serviço de alta qualidade com menor impacto ambiental", afirma Vitor.

A participação da Complex Multimodal na Logistique 2024, feira que atua no setor logístico do Brasil, será uma oportunidade para a empresa compartilhar suas experiências e inovações com outros profissionais do setor. O evento, que acontecerá de 23 a 25 de julho de 2024 em Balneário Camboriú, SC, reunirá especialistas e empresas de todo o país para discutir as tendências e desafios da logística multimodal e outras temáticas do setor.

Ainda segundo Vitor, "discussões e ações que envolvem toda cadeia de suprimentos do setor logístico, é sempre enriquecedor para gerar aprendizado, troca de conhecimento e resultados como descobertas de novas tecnologias, soluções e melhores práticas que estão moldando o futuro da logística no Brasil e no mundo".

Website: https://www.linkedin.com/company/complexmultimodal/?originalSubdomain=br