São Paulo é a maior cidade do Brasil, com uma população de aproximadamente 11.451.999 pessoas, segundo dados do Censo mais recente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), realizado em 2022. Com isso, a cidade possui cerca de 7.528,26 habitantes por quilômetro quadrado.

Assim como o número de cidadãos, a cidade também chama a atenção pelo número de veículos. Segundo dados do levantamento mais recente do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de São Paulo (Detran-SP), datado de 2021, em média, 6,2 milhões de carros já estavam registrados na capital paulista, representando 11% da frota nacional.

Já o estado de São Paulo, como um todo, possui uma frota de 19 milhões de automóveis registrados na base de dados do Detran-SP. A soma representa 33% dos veículos automotores cadastrados no território nacional. De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran), a frota nacional de carros é de 58 milhões.

Luiz Henrique Mello de Souza, diretor da Fretes SRV - empresa focada em prestação de serviços locais de fretes, mudanças, carretos e montagem de móveis, entre outros -, conta que, diante desses números, podem ser observadas diversas diferenças entre os serviços de fretes e mudanças realizados em São Paulo e no interior do estado.

“As principais diferenças entre os serviços de fretes e mudanças realizados em São Paulo e no interior podem ser observadas em diversos aspectos, incluindo infraestrutura, demanda, preços e tipos de serviços oferecidos”, explica.

Segundo Souza, as facilidades e desafios para serviços de fretes e mudanças na capital e no interior de São Paulo variam bastante devido às diferentes características dessas regiões.

“Por exemplo, a facilidade de locomoção no interior é bem melhor quando comparada com o trânsito da região metropolitana, que possui um trânsito bem congestionado, que dificulta bastante a locomoção dos veículos”, afirma o diretor da Fretes SRV, que atua com fretes, mudanças e carreto na capital paulista e interior do estado.

São Paulo ocupa a 33ª posição mundial do ranking das cidades com os piores índices de congestionamento em 2023 realizado pela empresa TomTom Traffic e compartilhado pelo site da revista Autoesporte. Na capital paulista, o tempo médio para percorrer um trajeto de 10 quilômetros foi de 23 minutos. Com uma velocidade média de 21 km/h, o tempo perdido no congestionamento em 2023 foi de 48 horas.

