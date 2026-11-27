Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Elon Musk anunciou que doará uma de suas ações da SpaceX para cada criança nos Estados Unidos. O empresário escreveu na quarta-feira na plataforma social: "No próximo ano entregarei uma das minhas ações da SpaceX a cada criança na América. Isso é apenas o começo". Ele acrescentou: "Entregar diretamente às pessoas participações, ou seja, parcelas da futura economia, é o caminho certo". O bilionário informou que as ações da SpaceX serão transferidas no próximo mês.

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Representantes da SpaceX afirmaram que a companhia colocará uma ação ordinária classe A recém-emitida em cada "conta Trump" ativa. Musk declarou que repassará dos próprios recursos o mesmo volume de ativos disponibilizado pela corporação.

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Distribuição voltada a jovens investidores

O programa da "conta Trump" tem como meta possibilitar que norte-americanos com menos de 18 anos acessem o mercado de capitais e acumulem patrimônio financeiro desde a infância. Em outubro, a Casa Branca comunicou a criação de cerca de 70 milhões dessas contas ativas.

Dados divulgados em junho apontam que o bilionário detinha aproximadamente 6,42 bilhões de ações da empresa. No fechamento da sessão da última quarta-feira, cada ação da SpaceX atingiu o valor de 127,44 dólares, cerca de R$ 702.

Grandes quantias destinadas a fins sociais

A Anthropic, empresa que ingressou recentemente na bolsa de valores, informou no mês passado a destinação de 5% de sua participação acionária a um novo fundo voltado ao "bem público". Representantes da empresa destacaram que a medida, calculada em cerca de 54 bilhões de dólares nos preços atuais, cerca de R$ 297 bilhões, confere flexibilidade e escala operacional para repasses voltados à humanidade.

Outros líderes corporativos também organizaram programas filantrópicos duradouros e de grande escala, conforme relembrou a agência "Reuters". Warren Buffett, presidente aposentado da Berkshire Hathaway, já doou um montante avaliado em 60 bilhões de dólares, aproximadamente R$ 332,6 bilhões. A maior parte do patrimônio restante de Buffett, estimado em 150 bilhões de dólares, cerca de R$ 831,5 bilhões, também seguirá para projetos de caridade.

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A entidade Bill & Melinda Gates Foundation distribuiu mais de 100 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 550 bilhões, para propósitos filantrópicos similares desde a sua fundação, ocorrida em 2000.