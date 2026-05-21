Musk só receberá bônus da SpaceX se conseguir colonizar Marte

A espetacular apresentação da proposta de abertura de capital da SpaceX incluiu alguns detalhes de outro mundo, entre eles uma cláusula segundo a qual o enorme bônus financeiro do fundador Elon Musk só será pago se um milhão de humanos se estabelecer em Marte.

A estrutura do bônus, exposta no prospecto da SpaceX apresentado na quarta-feira (20) aos reguladores americanos, parece mais o enredo de um romance de ficção científica do que um acordo de remuneração.

O bônus de Musk depende de que o valor de mercado da SpaceX alcance metas que vão de 400 bilhões de dólares (R$ 2 trilhões) a 6 trilhões de dólares (R$ 30,2 trilhões), e de que a empresa leve um milhão de pessoas a um planeta situado a 225 milhões de quilômetros de distância.

Musk descreve essa ambição como essencial para a sobrevivência de longo prazo da espécie humana.

Com a avaliação-alvo de 1,75 trilhão de dólares (R$ 8,8 trilhões) informada para a empresa, a participação atual de Musk teria valor estimado de 735 bilhões de dólares (R$ 3,7 trilhões), antes que uma única pessoa pise no Planeta Vermelho.

Um segundo bônus, menor, vincula 60 milhões de ações adicionais a outro objetivo gigantesco: construir centros de dados em órbita capazes de fornecer 100 terawatts de capacidade de computação por ano, uma cifra muito superior a qualquer coisa existente hoje na Terra.

A SpaceX apresentou na quarta-feira seu aguardado pedido de abertura de capital, com o objetivo de negociar ações na bolsa Nasdaq sob o código "SPCX", no que poderia ser a maior operação desse tipo na história de Wall Street.

O foguete Starship da companhia - cuja versão mais recente poderia ser lançada na quinta-feira - foi projetado com a colonização de Marte em mente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

arp/acb/mr/nn/lm/aa