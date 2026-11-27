Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Alicja Hamrol e Andrzej Hamrol iniciaram a produção de cogumelos em 1989, em Adamów, na região da Grande Polônia. Inicialmente dedicados aos cogumelos-de-paris brancos e castanhos, os produtores enfrentaram o avanço da concorrência e a escassez de mão de obra. Após 18 anos na atividade tradicional, o casal encerrou esse cultivo em 2007 para apostar no shiitake, variedade até então rara no mercado polonês.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Autossuficiência e tecnologia própria

Para reduzir os custos com insumos importados da Alemanha e da Bélgica, a família criou métodos próprios. Alicja aprendeu a preparar o micélio, enquanto Andrzej desenvolveu maquinários específicos na propriedade, incluindo uma empacotadora, cortando despesas com assistência técnica externa.

Leia Mais

A produção diária soma 700 sacos de substrato de 2,5 quilos: o composto leva serragem de carvalho e cereais certificados para cultivo orgânico. O material passa por dez horas de vapor em autoclaves, esfria durante até dois dias e recebe a inoculação. A incubação ocorre a 23°C por cinco a seis meses, com controle térmico nas estufas.

Cada unidade rende ao menos meio quilo de cogumelos, divididos normalmente em duas colheitas quando o chapéu se abre levemente. O volume mensal oscila entre três e cinco toneladas, vendidas no atacado por 28 zlotys o quilo, o equivalente a R$30, atendendo restaurantes na Áustria, Alemanha e Holanda.

Cultivo de cogumelos exóticos

Marc Arts, genro de Alicja com experiência no comércio de frutas e cogumelos, introduziu a soplówka je?owata na propriedade há três anos. O cultivo começou com um teste de 100 peças e alcança mil quilos por mês. A espécie exige 90% de umidade, temperatura de 18°C a 19°C e cinco semanas de incubação, concentrando-se na primavera e no outono para fugir do calor.

O quilo fresco da soplówka custa 50 zlotys, cerca de R$67, enquanto a versão seca atinge cerca de 500 zlotys, o equivalente a R$677, já que desidratar o produto exige de oito a dez quilos frescos para obter um quilo seco. A colheita atende clientes na Polônia e na Bélgica, além de compradores interessados na Hungria, França e Escandinávia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O casal também produz pequenas quantidades de reishi para indústrias de suplementos e reúne experiência prévia com espécies como maitake e nameko.