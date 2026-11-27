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Um caminhão cruzou o sinal vermelho no cruzamento entre a statale 72 e a via Barattano, no sentido mar, às 9h16 da manhã. O veículo não freou diante dos aparelhos eletrônicos de fiscalização, em registro efetuado na semana passada que expôs o perigo no tráfego urbano.

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O caso faz parte do monitoramento mantido desde agosto de 2017 em oito cruzamentos do Comune di Rimini equipados com câmeras. Do início do ano até a data atual, os autos de infração emitidos por avanço semafórico somam 6.469 ocorrências.

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Registros por cruzamento

A liderança das autuações pertence à viale Regina Margherita, responsável por quase quatro em cada dez multas aplicadas no período. A distribuição dos registros nas interseções monitoradas apresenta os seguintes dados:

viale Regina Margherita: 2.554

viale Principe Amedeo: 1.052

statale 72: 875

cruzamento da via Melucci com via Rimembranze e via Marradi: 812

viale Chiabrera: 391

via Caduti di Marzabotto: 389

viale Siracusa: 329

interseção da via Beltramini com via Sacramora: 67

Os números mantêm o patamar de períodos anteriores, que somaram 6.844 penalidades em 2024 e 7.009 em 2025. Faltando mais de um mês para o fechamento anual, as ocorrências se aproximam desse nível, após os primeiros meses de 2026 já apresentarem índices elevados de infração.

Regras e penalidades

O sistema atua com precisão técnica: quando um veículo ingressa no cruzamento com a luz vermelha acesa, o aparelho capta oito fotos e produz um vídeo curto. O material é enviado à polícia local para a emissão da multa. O condutor pode visualizar as imagens no portal oficial com a placa e o número do auto de infração, onde também consta o mapa dos semáforos ativos da cidade.

O avanço de sinal gera penalidade financeira entre 167 e 665 euros, além da retirada de seis pontos na carteira de habilitação. Motoristas reincidentes no intervalo de dois anos enfrentam suspensão da habilitação por período de um a três meses. Condutores nos primeiros três anos de habilitação sofrem o desconto dobrado, perdendo doze pontos.

Infrações cometidas durante a noite, entre 22h e 7h, recebem acréscimo de um terço no valor cobrado. Em situações com vítimas com lesões graves ou morte, a conduta atua como agravante penal nos crimes de lesão corporal e homicídio de trânsito.

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Sobre as estatísticas, o responsável pela pasta de segurança, Juri Margini, destacou a responsabilidade dos motoristas: "atrás de cada número há um momento em que alguém escolheu não parar. Um cruzamento é um espaço compartilhado com pedestres, ciclistas e outros condutores, e a responsabilidade de respeitar o semáforo recai sobre quem dirige. Os controles continuarão, mas a verdadeira diferença está no comportamento de cada um".