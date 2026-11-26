Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A colheita de hortelã movimenta o campo em Gaziantep, na Turquia, e gera ganhos contínuos aos agricultores locais. A cultura apresenta uma característica singular: após um único plantio, a planta continua a produzir e a gerar renda por 11 anos seguidos, abastecendo todos os mercados.

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No distrito de Karkam??, situado às margens do rio Eufrates e centro da produção de hortelã no país, os trabalhadores concluíram a última colheita da temporada. O avanço da safra trouxe alegria aos produtores rurais.

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Aumento da safra e apoio à produção

O volume colhido superou o ciclo anterior. No ano passado, a região obteve 18.900 toneladas em 7.500 hectares. Para o ciclo atual, a expectativa chega a 19.700 toneladas colhidas em 7.600 acres de terra.

O Diretor Provincial de Agricultura e Silvicultura de Gaziantep, ?brahim Sa?lam, anunciou a ampliação no número de instalações para secagem e embalagem. O projeto também inclui a oferta de subsídios aos agricultores interessados em aderir ao trabalho.

?brahim Sa?lam apresentou dados sobre o peso regional da atividade: “Este ano, esperamos uma colheita de 19.700 toneladas em 7.600 acres de terra. 78% da produção de hortelã na Turquia ocorre em Gaziantep. Em nossa província, 55% da produção é realizada em Karkam??. O rendimento de hortelã seca é de cerca de 500 quilos por acre. Desejo aos nossos agricultores uma safra frutífera .”

Manejo e rentabilidade prolongada

A produtividade atinge cerca de 500 quilogramas por decare, consolidando a hortelã como a queridinha dos produtores. Os preços praticados no mercado agradam os trabalhadores rurais devido ao alto retorno obtido no cultivo.

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O agricultor Ali Y?lmaz confirmou a rentabilidade e detalhou o manejo realizado no campo: “A hortelã proporciona rendimento por muitos anos. Você planta uma vez e ela dura mais de 10 anos. Nós a revolvemos a cada 3 anos para renovar as raízes da planta .”