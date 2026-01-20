Hortelã além do chá: 7 propriedades poderosas que a indústria subestima 

O hortelã aparece em jardins, cozinhas e até em produtos de higiene, mas muitas pessoas conhecem apenas o seu aroma marcante. Além disso, essa planta de fácil cultivo reúne um conjunto de características que a torna bastante versátil no dia a dia. Ao observar suas propriedades, a pessoa entende por que o hortelã entra em chás, receitas culinárias e em itens de uso diário.

Entre as principais características do hortelã estão o perfume refrescante, o sabor mentolado e a alta concentração de óleos essenciais. A planta pertence ao gênero Mentha e se adapta bem a diferentes climas, o que facilita o acesso em várias regiões do Brasil. Além disso, o hortelã entra em preparações fresco, seco ou na forma de extrato, dependendo da finalidade.

chá – depositphotos.com / TarasMalyarevich



Quais são as principais propriedades do hortelã?

A palavra-chave central aqui é propriedades do hortelã, que envolvem aspectos aromáticos, nutritivos e funcionais. As folhas concentram compostos como mentol, mentona, flavonoides e taninos e, por isso, são amplamente valorizadas em preparações tradicionais. Essas substâncias se associam com o uso tradicional da planta e, consequentemente, ajudam a justificar sua presença em remédios caseiros. Esses elementos ajudam a explicar alguns dos efeitos mais citados em chás e preparações caseiras.

Entre as propriedades mais conhecidas do hortelã estão:

Ação refrescante: o mentol se relaciona diretamente com a sensação de frescor em chás, balas e cremes dentais e, além disso, colabora para a sensação de alívio na boca e na garganta.

o mentol se relaciona diretamente com a sensação de frescor em chás, balas e cremes dentais e, além disso, colabora para a sensação de alívio na boca e na garganta. Potencial digestivo: as pessoas costumam tomar chá de hortelã após as refeições e relatam sensação de leveza gástrica; por isso, ele é frequentemente incluído em combinações de chás para o bem-estar digestivo.

as pessoas costumam tomar chá de hortelã após as refeições e relatam sensação de leveza gástrica; por isso, ele é frequentemente incluído em combinações de chás para o bem-estar digestivo. Propriedade aromática: o odor característico ajuda a neutralizar cheiros fortes em alimentos e ambientes e, ao mesmo tempo, contribui para uma sensação de ambiente mais limpo.

o odor característico ajuda a neutralizar cheiros fortes em alimentos e ambientes e, ao mesmo tempo, contribui para uma sensação de ambiente mais limpo. Potencial descongestionante: o aroma intenso entra com frequência em inalações e produtos para vias respiratórias; além disso, é comum ver o hortelã associado a bálsamos e pomadas com finalidade de alívio respiratório.

Hortelã faz bem para quê no dia a dia?

Na rotina doméstica, o hortelã funciona como uma erva funcional e entra em diferentes contextos. Em especial, o uso mais comum ocorre em chás, muitas vezes combinados com outras plantas, como camomila ou erva-doce. Essas infusões, por sua vez, costumam se associar a momentos de descanso, após as refeições ou antes de dormir.

Outra forma de uso aparece na culinária. As propriedades do hortelã incluem a capacidade de realçar sabores e trazer frescor a pratos salgados e doces. Por isso, a erva aparece com frequência em:

Molhos para carnes e saladas;

Sucos e águas aromatizadas;

Sobremesas, como mousses, saladas de frutas e sorvetes;

Receitas típicas de culinárias árabe e mediterrânea.

Além da cozinha, o hortelã entra em produtos de higiene bucal, enxaguantes, sabonetes e shampoos. Nesses casos, as empresas aproveitam principalmente o aroma e o efeito refrescante, que proporcionam sensação de limpeza e mente mais desperta. Em alguns produtos, os fabricantes também combinam o hortelã com outras ervas para ampliar o frescor e, em certos casos, para agregar notas aromáticas complementares, como cítricas ou florais.

Quais nutrientes e compostos se destacam no hortelã?

As propriedades do hortelã não se limitam ao cheiro e ao sabor. As folhas contêm vitaminas, minerais e fitoquímicos em quantidades modestas, porém relevantes dentro de um contexto de alimentação variada. Entre os nutrientes mais citados estão vitamina A, algumas vitaminas do complexo B e vitamina C. Além disso, o hortelã oferece minerais como cálcio, ferro, potássio e magnésio.

Do ponto de vista dos compostos bioativos, destacam-se:

Mentol: composto responsável pelo frescor característico, muito usado na indústria alimentícia e cosmética e frequentemente isolado na forma de óleo essencial. Flavonoides: grupo de substâncias presentes em diversas plantas aromáticas, tradicionalmente ligado à proteção das células. Taninos: compostos que podem conferir leve adstringência, comuns em muitas ervas utilizadas em chás. Ácidos fenólicos: elementos relacionados à defesa natural da planta.

O teor desses componentes varia conforme o tipo de hortelã, o solo, o clima e a forma de cultivo. Por isso, plantas que crescem em hortas urbanas ou vasos podem apresentar características ligeiramente diferentes das encontradas em produtos industrializados. Além disso, o estágio de colheita e o modo de secagem influenciam o aroma e a concentração de óleos essenciais. Em consequência disso, quem busca um aroma mais intenso costuma preferir folhas frescas colhidas pouco antes do uso.

Como usar as propriedades do hortelã de forma prática?

Para aproveitar melhor as propriedades do hortelã, muitas pessoas preparam chá. A infusão simples utiliza folhas frescas ou secas e água quente; assim, o processo extrai o aroma e parte dos compostos presentes na planta. Nesse processo, a pessoa evita ferver diretamente a erva, o que ajuda a preservar os óleos essenciais. Além do consumo tradicional, o chá gelado de hortelã surge como alternativa às bebidas açucaradas e, portanto, pode contribuir com escolhas mais equilibradas no dia a dia.

No uso culinário, o hortelã entra em pequenas quantidades, para não dominar o sabor do prato. Algumas sugestões de aplicação prática incluem:

Adicionar folhas picadas em saladas de frutas;

Misturar com iogurte natural para servir com legumes ou carnes;

Preparar cubos de gelo com hortelã para bebidas;

Utilizar em marinadas de frango, peixe ou cordeiro.

Em casa, muitas famílias mantêm vasos de hortelã para uso rápido em receitas e chás. A planta gosta de luz indireta, regas regulares e solo úmido, porém não encharcado. Essa facilidade de cultivo garante acesso contínuo às folhas frescas, o que preserva melhor o aroma e o sabor intensos. Além disso, o cultivo doméstico permite reduzir o uso de embalagens e contribui para uma rotina mais sustentável. Eventualmente, quem cultiva hortelã em casa também passa a experimentar novas combinações, como misturar a erva com manjericão ou alecrim em preparações culinárias.

De maneira geral, as propriedades do hortelã permitem que a erva circule entre a cozinha, a rotina de cuidados pessoais e o cultivo doméstico. Ao conhecer melhor suas características, a pessoa decide com mais facilidade como integrar o hortelã ao cotidiano. Assim, o uso pode ocorrer no preparo de um chá, em uma receita rápida ou em produtos que utilizam seus óleos essenciais, tornando a planta presente em diferentes momentos do dia.