Considerado um dos itens mais caros da gastronomia mundial, o caviar branco tem como base ovos de caracóis terrestres criados em fazendas especiais, distanciando-se do tradicional caviar obtido a partir de ovas de peixe. A iguaria também é produzida na Turquia, onde passa por etapas de processamento antes de abastecer os mercados de luxo internacionais.

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Conhecido no meio gastronômico como "Caviar d'escargot", o alimento chama a atenção por sua tonalidade esbranquiçada que lembra pérolas. A matéria-prima provém de caracóis terrestres criados em estruturas planejadas, sendo preparada de forma específica a partir dos ovos da espécie "Helix Aspersa Maxima".

Processo manual e preço elevado

A produção do caviar branco depende fortemente do trabalho manual. Os funcionários coletam com atenção redobrada os ovos depositados pelos caracóis, efetuam a higienização completa e selecionam cada unidade de maneira individual antes de iniciar o processamento. Essa exigência técnica e a oferta restrita influenciam diretamente nos custos e fixam valores altos para a comercialização.

No comércio exterior, o quilo atinge cerca de 3 mil euros. Dependendo da taxa de câmbio vigente, o preço ultrapassa a marca de 150 mil liras. Em razão dessa exclusividade, a iguaria conta com forte procura fora do país, ganhando espaço em charcutarias selecionadas e nos cardápios de restaurantes refinados.

Centros de produção e pesquisa

O desenvolvimento da atividade em solo turco concentra esforços em duas cidades: os municípios de Trabzon e Burdur.

Em Trabzon, as atividades ocorrem em uma instalação estabelecida no bairro de Geçit, situado no distrito de Ortahisar. O criatório local trabalha com caracóis terrestres, utilizando matrizes e filhotes que vieram da Bulgária. O objetivo dessa estrutura consiste em tratar os ovos recolhidos e transformá-los no produto final.

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Em Burdur, o trabalho ganha reforço científico por meio da Burdur Mehmet Akif Ersoy University, que atua como outro ponto de cultivo e pesquisa. Na universidade, especialistas conduzem investigações voltadas a otimizar as condições de criação dos caracóis terrestres e expandir o potencial de produção das instalações.