O que é caviar? História, produção e os diferentes tipos desse alimento sofisticado

Ao falar em caviar, muitas pessoas pensam imediatamente em luxo à mesa, mas o produto vai além da imagem de alimento sofisticado. Trata-se de ovas de peixes, tradicionalmente do esturjão, cuidadosamente tratadas para consumo. Esse alimento tem origem ligada a povos que viviam nas regiões do Mar Cáspio e do Mar Negro, onde a pesca de esturjões fazia parte da rotina de subsistência e, com o tempo, ganhou valor econômico e cultural.

Com o passar dos séculos, o caviar deixou de ser um recurso local e passou a ocupar espaço na gastronomia internacional. A forma de preparo, a origem do peixe e o ambiente em que ele se desenvolve influenciam diretamente o sabor, a textura e o preço do produto. Atualmente, o termo caviar é usado tanto para as ovas tradicionais de esturjão quanto para alternativas provenientes de outras espécies, acompanhando mudanças de mercado e de legislação ambiental.

O que é caviar e de onde vem essa tradição?

O caviar clássico é formado por ovas não fertilizadas de esturjão, levemente salgadas e conservadas sob refrigeração. A palavra tem raízes em línguas da região do Mar Cáspio, onde povos persas, russos e de outros territórios já consumiam o produto há muitos séculos. Registros históricos indicam que, entre os séculos XVII e XIX, a produção se consolidou em países como Rússia e Irã, que exploravam as populações de esturjões do Cáspio e do Mar Negro.

Essa tradição se fortaleceu à medida que cortes reais europeias passaram a importar o caviar como símbolo de status. O Mar Cáspio, em especial, tornou-se o principal polo de captura dos grandes esturjões, como o Beluga, o Osetra e o Sevruga. A combinação entre peixe de grande porte, ambiente frio e métodos de salga relativamente simples permitiu que o produto viajasse longas distâncias sem perder suas características.

Tipos de caviar: Beluga, Osetra, Sevruga e alternativas

Na gastronomia, a classificação dos tipos de caviar costuma levar em conta a espécie do peixe, o tamanho dos grãos, a cor e a textura. Entre os esturjões, três grupos se destacam como referências tradicionais no mercado internacional de caviar.

Beluga: produzido a partir do esturjão-beluga (Huso huso), nativo do Mar Cáspio e do Mar Negro. As ovas tendem a ser maiores, de cor que varia do cinza-claro ao escuro. É um caviar associado a peixes de grande longevidade, o que impacta diretamente a disponibilidade do produto.

produzido a partir do esturjão-beluga (Huso huso), nativo do Mar Cáspio e do Mar Negro. As ovas tendem a ser maiores, de cor que varia do cinza-claro ao escuro. É um caviar associado a peixes de grande longevidade, o que impacta diretamente a disponibilidade do produto. Osetra: obtido de espécies de esturjão do grupo Acipenser gueldenstaedtii e relacionados. As ovas costumam ser médias, com coloração entre marrom-dourado e cinza, e são muito presentes em criações de aquicultura.

obtido de espécies de esturjão do grupo Acipenser gueldenstaedtii e relacionados. As ovas costumam ser médias, com coloração entre marrom-dourado e cinza, e são muito presentes em criações de aquicultura. Sevruga: proveniente, sobretudo, do esturjão-sevruga (Acipenser stellatus), de porte menor. As ovas são mais miúdas, geralmente cinza-escuras, e historicamente eram mais comuns em áreas de pesca intensiva do Cáspio.

Tipos como Beluga, Osetra e Sevruga variam em tamanho, cor e textura enquanto versões de outros peixes ampliam o mercado – depositphotos.com / Saharosa39



Com o avanço das restrições à pesca de esturjão, surgiram alternativas conhecidas como caviar de outros peixes. Entre elas aparecem ovas de salmão, truta, lumpo, capelim e até de peixes de água doce. Esses produtos apresentam cores variadas, como laranja, vermelho ou preto, e costumam ser mais acessíveis. Embora, do ponto de vista estrito, o termo caviar esteja ligado ao esturjão, o uso ampliado da palavra se consolidou em muitos mercados.

Como é produzido o caviar na prática?

O processo de produção do caviar combina técnicas de manejo de peixes, manipulação cuidadosa das ovas e controle rígido de higiene. Em sistemas tradicionais, o esturjão é abatido quando as ovas atingem determinado estágio de maturação, identificado por meio de exames físicos ou de imagem. Em seguida, as gônadas são retiradas e abertas para expor os grãos.

A partir desse ponto, algumas etapas principais são comuns às produções artesanais e industriais:

Separação das ovas: as ovas são passadas por peneiras finas para se soltarem das membranas e tecidos, mantendo os grãos inteiros. Lavagem e inspeção: os grãos são lavados com água fria potável e examinados para retirada de impurezas ou ovas danificadas. Salga: adiciona-se sal em quantidade controlada, em processo conhecido como malossol quando a concentração é baixa. Essa etapa é fundamental para realçar o sabor e garantir conservação. Escorrimento e embalagem: após a salga, o excesso de líquido é retirado e o caviar é acondicionado em latas ou potes, muitas vezes lacrados a vácuo ou em atmosfera controlada. Refrigeração e maturação: o produto é armazenado em temperaturas baixas, podendo passar por período de descanso para estabilização de aroma e textura.

Em criações de aquicultura mais recentes, surgem pesquisas sobre métodos de extração que preservem a vida do peixe, embora ainda sejam menos comuns em larga escala. Nesses casos, o objetivo é reduzir o impacto sobre populações de esturjão, permitindo que a mesma fêmea produza ovas em ciclos sucessivos.

Qual é o impacto da pesca do esturjão no meio ambiente?

A exploração intensa de esturjões no século XX provocou um declínio acentuado de várias espécies nativas do Mar Cáspio, do Mar Negro e de grandes rios da Eurásia. A combinação de pesca predatória, poluição e construção de barragens afetou rotas de migração e áreas de reprodução. Como resultado, organizações internacionais de conservação classificaram muitos esturjões como espécies ameaçadas.

Para tentar reverter esse cenário, foram adotadas medidas como:

Moratórias e cotas de pesca: alguns países suspenderam temporariamente a captura de esturjão selvagem ou estabeleceram limites rígidos.

alguns países suspenderam temporariamente a captura de esturjão selvagem ou estabeleceram limites rígidos. Listagens em acordos internacionais: espécies de esturjão passaram a ser protegidas por convenções como a CITES, que regula o comércio internacional.

espécies de esturjão passaram a ser protegidas por convenções como a CITES, que regula o comércio internacional. Programas de repovoamento: laboratórios e fazendas de peixes passaram a produzir alevinos para soltura em rios e lagos.

laboratórios e fazendas de peixes passaram a produzir alevinos para soltura em rios e lagos. Combate à pesca ilegal: fiscalização em portos, fronteiras e mercados para coibir o comércio clandestino de ovas.

Essas ações não eliminaram o problema, mas criaram um cenário em que a oferta de caviar proveniente de estoques selvagens se tornou mais restrita e fortemente monitorada, abrindo espaço para a expansão da aquicultura.

A queda das populações de esturjão impulsionou a aquicultura e novas regras para preservar espécies ameaçadas – depositphotos.com / Obraz



Aquicultura sustentável e regulamentações atuais

Desde o início dos anos 2000, a criação de esturjões em cativeiro ganhou força como alternativa à pesca extrativa. Em fazendas especializadas, o ciclo de vida dos peixes é acompanhado desde a fase de alevino até a maturidade reprodutiva, o que pode levar mais de uma década em algumas espécies. O objetivo é obter caviar com padrão de qualidade estável, reduzindo a pressão sobre populações selvagens.

Para que essa produção seja considerada sustentável, diversos fatores são observados, entre eles:

origem legal dos reprodutores e dos ovos utilizados na formação dos plantéis;

condições de bem-estar animal, incluindo densidade de estocagem, qualidade da água e alimentação adequada;

tratamento de efluentes para evitar contaminação de rios e lagos;

rastreabilidade do produto, permitindo identificar o local e o sistema de criação.

Paralelamente, regulamentações ambientais em nível nacional e internacional definem padrões de rotulagem, certificações de origem e cotas de exportação. Em muitos países, o comércio de caviar exige documentação que comprove a procedência legal e a espécie envolvida. Essa estrutura regulatória busca equilibrar o interesse econômico com a proteção de ecossistemas frágeis e de espécies de longa vida, como o esturjão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim, o caviar que chega às mesas em 2026 carrega uma história que começa nas águas frias do Mar Cáspio e se estende a laboratórios, fazendas de aquicultura e acordos internacionais. Entender sua origem, seus tipos e o caminho até o prato ajuda o público a avaliar não apenas o aspecto gastronômico, mas também o contexto ambiental e produtivo que sustenta esse alimento.