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Consumidores enfrentam prejuízos financeiros após abastecerem veículos em estações de combustível de grandes redes na região da Alsácia, na França. Criminosos instalam equipamentos invasores nos terminais para clonar dados bancários e registrar senhas pessoais.

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A fraude surpreendeu motoristas em Erstein, no departamento de Bas-Rhin. Usuários relataram insegurança diante do avanço de métodos informáticos fraudulentos em distribuidores automáticos, apontando temores mesmo ao utilizarem recursos digitais.

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Caroline Thevenard foi uma das vítimas atingidas em uma quinta-feira, 19 de novembro, ao retornar do expediente. Ao introduzir o cartão às 18h no leitor de autoatendimento, o visor indicou recusa na primeira tentativa e informou falha de leitura na sequência.

Acreditando em uma instabilidade técnica passageira, ela concluiu a operação digitando a combinação secreta. Dias depois, a condutora identificou a retirada de 978 euros de sua conta bancária, operação realizada em Londres, no Reino Unido, na mesma data do abastecimento.

Como funciona o dispositivo espião

Policiais localizaram no início de outubro aparelhos acoplados em equipamentos de combustível em Haute-Marne. O comandante de controle de fluxos do departamento, capitão Lionel Chavrieux, detalhou que a estrutura opera com dois componentes:

o skimmer, inserido diretamente no bocal reservado à entrada do cartão de pagamento;

uma câmera oculta posicionada sobre a tela, configurada para filmar a digitação do código confidencial.

Essa prática surgiu nos anos 2000 e atinge diferentes tipos de caixas automáticos. Conforme o especialista em inteligência cibernética Damien Bancal, os delitos envolvem quadrilhas organizadas, com grupos separados para instalar peças, clonar registros e retirar dinheiro.

Medidas para evitar fraudes

Diante dos riscos nos equipamentos de abastecimento, recomendações de segurança orientam procedimentos diretos: