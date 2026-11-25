Shakira e Global Citizen mobilizam cerca de R$ 2,6 milhões após terremotos na Venezuela, e cinco organizações têm uma missão em comum para a educação no país
Ação solidária destina 450 mil dólares para ONGs locais: iniciativa garante apoio escolar e reconstrução após fortes terremotos no país vizinho
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Shakira e a organização Global Citizen destinaram 450 mil dólares, cerca de R$ 2,6 milhões, para cinco entidades comunitárias na Venezuela. O valor busca assegurar o retorno de crianças e jovens às salas de aula após os dois terremotos de junho que interromperam os estudos de milhares de alunos.
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A iniciativa integra o Fundo de Educação FIFA Global Citizen. Em vídeo divulgado no último dia 24 de novembro, a cantora colombiana e o cofundador e CEO da Global Citizen, Hugh Evans, calcularam que a verba beneficiará mais de 13 mil crianças no território venezuelano.
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Segundo comunicado enviado à "Billboard", os projetos contemplam continuidade educacional, inclusão de estudantes com autismo, capacitação docente, atividades esportivas, serviços de nutrição e saúde. As ações conjuntas atenderão 44 escolas, capacitarão 41 professores e membros de equipes acadêmicas e envolverão 180 pais e cuidadores.
Organizações selecionadas na Venezuela
Cinco instituições locais receberão o financiamento:
Impaktemos: oferece apoio escolar, capacitação profissional para mulheres, alfabetização para comunidades Wayúu e assistência para famílias afetadas pelos abalos sísmicos de junho de 2026.
Fundação Madre María Luisa Casar: atende 400 crianças entre 3 e 13 anos com ensino, alimentação nutritiva e serviços médicos em Petare, além de gerenciar uma clínica comunitária.
Associação Provida de Venezuela (PROVIVE): desenvolve empatia, resiliência e tomada de decisões responsáveis por meio do programa "Alive to the World", alcançando mais de 75 mil estudantes em 275 colégios.
Autismo em Voz Alta: promove autonomia para jovens com autismo por meio de diagnósticos, terapias e ajuda financeira, treinando também famílias e educadores.
AC EmpoderaME: estimula a liderança feminina em comunidades por meio de voluntárias em mais de 12 estados e presta apoio humanitário.
Histórico de ações emergenciais
Em julho, Shakira e a FIFA já haviam firmado parceria para socorrer as vítimas dos abalos sísmicos de 24 de junho na Venezuela. Os dois tremores sucessivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, causaram mais de 6.500 mortes e deixaram milhares de feridos, desabrigados e desaparecidos.
Um mês depois, um abalo de magnitude 7,4 atingiu a Colômbia. Na ocasião, a artista anunciou a doação de 1,25 milhão de dólares, aproximadamente R$ 7,25 milhões, para a reconstrução de escolas durante visita a Quibdó, capital do departamento de Chocó.
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A cantora já havia anunciado em maio a cessão integral dos rendimentos da música "Dai Dai", gravada com Burna Boy para a Copa do Mundo FIFA 2026, ao Fundo de Educação Global Citizen da FIFA. A faixa liderou os rankings "Billboard Global 200" e "Billboard Global Excl. U.S.". O fundo acumula investimento de 9,55 milhões de dólares (aproximadamente R$ 56,17 milhões) em 63 entidades de 21 países e planeja alcançar 413 mil crianças no próximo ano.