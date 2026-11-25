Em seu primeiro dia de trabalho prático, Elise Zallu, estudante da Newcastle University, descobriu uma corrente de ouro do período romano. O artefato histórico estava enterrado há quase dois mil anos em Redesdale, no condado de Northumberland, região norte da Inglaterra.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A descoberta aconteceu durante uma campanha arqueológica desenvolvida no verão de 2026. A instituição britânica divulgou os resultados dessa temporada no dia 18 de novembro.

O item mede cerca de sete centímetros e conserva um estado notável. Conforme os pesquisadores envolvidos, a corrente poderia ser utilizada hoje se estivesse completa.

A autora do achado comentou sobre a experiência: "achar a corrente de ouro foi realmente surreal, especialmente considerando que era o primeiro dia da minha primeira escavação. Não esperava encontrar algo assim em toda a minha carreira, então foi sem dúvida uma surpresa".

Técnica refinada e símbolos imperiais

A confecção da joia empregou um método tradicional romano denominado loop-in-loop: pequenos anéis de ouro eram moldados, dobrados e entrelaçados para assegurar flexibilidade. Esse padrão atendia adereços valiosos, amuletos militares e peças de indivíduos de alta posição social.

O professor Eric Tourigny, da Newcastle University, avaliou o episódio: "encontrar um artefato de ouro é algo que muitos arqueólogos podem passar uma carreira inteira sem vivenciar. Que uma estudante do primeiro ano descubra uma corrente romana tão bem conservada em seu primeiro dia de escavação é realmente extraordinário".

Trabalhos na fronteira romana

Ao todo, 52 alunos do primeiro ano participaram da campanha de 2026, com apoio de arqueólogos e voluntários. O projeto analisa a vida na fronteira norte do Império Romano, onde soldados, artesãos, comerciantes e famílias conviviam nos mesmos locais.

A temporada em Redesdale também registrou outros achados relevantes: