Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A população francesa comprou e consumiu menos bebidas alcoólicas em 2025, mas os atendimentos hospitalares e os indicadores de trânsito ligados a esse consumo apresentaram crescimento. O cenário consta no relatório anual do Observatório Francês de Drogas e Tendências Additivas (OFDT), divulgado na última terça-feira (24).

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Mudança no padrão de consumo

O número de pessoas que consomem álcool diariamente diminuiu 13% em dois anos entre os adultos. Apesar desse recuo geral, os homens continuam bebendo mais do que as mulheres, registrando presença quase três vezes maior no grupo de consumidores cotidianos.

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O documento do OFDT associa essa redução a uma transformação iniciada na Europa durante os anos 2000. O público adulto passa por uma transição do padrão de consumo classificado como mediterrâneo para o modelo nórdico.

A mudança altera as características do hábito:

o modelo mediterrâneo reúne usos cotidianos, essencialmente de vinho, durante as refeições e em volumes que não ultrapassam poucos copos;

o modelo nórdico concentra consumos menos frequentes, com quantidades maiores em ocasiões festivas, formato mais comum entre as gerações jovens.

Avanço entre estudantes e menores

A experimentação de bebidas alcoólicas voltou a crescer entre menores de idade. A elevação mais intensa atinge os estudantes do ensino fundamental, grupo em que um em cada dois estudantes declara já ter experimentado bebidas com álcool.

O índice reverte um histórico anterior. Após um período de queda contínua entre 2010 e 2022, a busca por provar álcool subiu 10,6 pontos entre 2022 e 2024 na faixa de 11 a 18 anos, puxada principalmente pelos alunos do ciclo fundamental.

Internações e acidentes viários

Mesmo com a diminuição no consumo global, as internações médicas relacionadas ao álcool subiram no país. O sistema de saúde contabilizou 641.067 estadias hospitalares em 2025, o que representa um acréscimo de 7,7% em comparação com 2023.

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Os registros somaram 323.044 pacientes internados, sendo 75% homens. O relatório da entidade também apontou a persistência do problema no trânsito, com o álcool envolvido em um quarto dos acidentes com mortes em 2025 e avanço nos índices de mortalidade nas rodovias.