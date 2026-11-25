Elon Musk solicitou a um tribunal federal de apelações a anulação de um veredicto de júri. A decisão concluiu que o empresário fraudou acionistas do Twitter em bilhões de dólares ao ameaçar desistir da aquisição da plataforma há quatro anos.

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O pedido foi apresentado à Justiça na noite de segunda-feira (23). No documento, a defesa do homem mais rico do mundo sustenta que os autores do processo não comprovaram que as ações caíram devido às publicações feitas sobre a negociação de US$ 44 bilhões.

Contestações apresentadas à Justiça

No recurso encaminhado ao Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos, em São Francisco, Musk afirmou que os investidores tentam responsabilizá-lo por fraude mobiliária unicamente pela oscilação negativa do mercado. A defesa reúne os seguintes pontos:

os acionistas não provaram que a desvalorização das ações em 13 de maio de 2022 ocorreu pela postagem indicando a compra “temporariamente suspensa”;

a mensagem apenas condicionava o avanço da operação à checagem de que a rede não estava tomada por contas falsas e de spam;

não houve conexão entre o recuo de 9,7% dos papéis, cotados a US$ 40,72, e qualquer “falsidade relevante” no texto publicado;

o juiz do caso não deveria ter autorizado a ação coletiva, pois grande parte dos investidores vendeu ações sem considerar a postagem.

Possíveis valores e acusações dos investidores

O formato de ação coletiva autoriza a reunião de pessoas em um processo conjunto, o que permite requerer indenizações maiores com custos reduzidos em comparação a litígios individuais.

Os representantes dos investidores não comentaram o recurso nesta terça-feira (24). Um advogado do grupo afirmou que Musk pode ter de desembolsar US$ 2,6 bilhões, com incidência de juros, se o tribunal mantiver a condenação.

Os autores afirmam que o empresário apontou preocupação com robôs para desistir da compra ou forçar uma renegociação por preço inferior. As ações do Twitter seguiram sob pressão até outubro de 2022, data em que Musk aceitou fechar a operação pelo valor inicial de US$ 54,20 por ação.

Em julho, o juiz distrital Charles Breyer, em São Francisco, manteve a decisão por encontrar “evidências substanciais de falsidade” na publicação de maio. Ele destacou que termos contratuais “não justificam mentir para o público investidor”.

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Musk alterou o nome da rede social para X e realizou a posterior integração da empresa à SpaceX, sua companhia de foguetes e satélites.