Musk duplica sua fortuna e se mantém como o mais rico do mundo, segundo Forbes

O empresário Elon Musk é pelo segundo ano consecutivo a pessoa mais rica do mundo, depois de mais que duplicar seu patrimônio, que alcançou 839 bilhões de dólares (4,33 trilhões de reais), segundo o ranking anual da revista Forbes, publicado nesta terça-feira (10).

Musk é o principal acionista da fabricante de veículos elétricos Tesla, da empresa aeroespacial SpaceX, da rede social X e da companhia de inteligência artificial xAI.

De acordo com a Forbes, sua fortuna disparou de 342 bilhões de dólares (1,76 trilhão de reais) há um ano para 839 bilhões atualmente.

Ele é a primeira pessoa a ultrapassar os 800 bilhões de dólares e está a caminho de se tornar o primeiro trilionário do mundo.

Musk tem mais de três vezes o patrimônio do segundo e do terceiro colocados na lista da publicação especializada, os cofundadores do Google Larry Page (US$ 257 bilhões ou R$ 1,33 trilhão) e Sergey Brin (US$ 237 bilhões ou R$ 1,22 trilhão).

Segundo a Forbes, o planeta conta agora com 3.428 bilionários, 400 a mais do que há um ano. Juntos, acumulam 20,1 trilhões de dólares, frente aos 16,1 trilhões de um ano atrás.

- A confiança na Tesla -

O ano de 2025 foi marcado por altos e baixos para a Tesla. O preço das ações da fabricante despencou no segundo trimestre, em meio a boicotes de consumidores devido ao apoio de Musk ao presidente americano Donald Trump e a políticos de extrema direita.

No entanto, elas se recuperaram na segunda metade do ano, depois que o bilionário deixou seu cargo no governo Trump. Desde então, têm se mantido em níveis elevados.

Os seguidores da Tesla acreditam que a empresa está preparada para um crescimento estratosférico graças ao acesso de Musk a tecnologia de ponta em condução autônoma e inteligência artificial.

Embora o bilionário divida opiniões, os acionistas da Tesla o apoiam.

Em novembro, aprovaram um pacote de remuneração para o empresário de até 1 trilhão de dólares (R$ 5,16 trilhões) se a Tesla cumprir suas metas de produção e de valorização, o que elevaria a participação de Musk na companhia para cerca de 25%.

Sem esses incentivos, Musk sugeriu que poderia deixar a Tesla, alegando que precisava de uma participação suficientemente grande para exercer uma "forte influência" sobre a empresa enquanto constrói um "exército de robôs".

David Kirsch, da Universidade de Maryland, destacou que as estimativas sobre a riqueza de Musk são "altamente especulativas", porque grande parte depende de ativos em ações.

"Se os ativos reais fossem medidos, não seriam 800 bilhões de dólares. Poderiam ser um terço disso", disse Kirsch, descrevendo a fortuna de Musk como "assombrosa" e um tanto "irreal".

Por sua vez, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, ficou em quarto lugar na lista da Forbes, com 224 bilhões de dólares (R$ 1,16 trilhão), seguido pelo diretor executivo da Meta, Mark Zuckerberg, com 222 bilhões (R$ 1,15 trilhão).

Trump, por sua vez, subiu da 700ª para a 645ª posição na lista. Sua fortuna estimada é de 6,5 bilhões de dólares (R$ 33,54 bilhões), 1,4 bilhão a mais que há um ano.

O aumento de seu patrimônio se deve em parte ao impulso das criptomoedas que ele promoveu.

Trump também se beneficiou de uma decisão de um tribunal de apelações de Nova York que anulou uma multa de 518 milhões de dólares (R$ 2,67 bilhões) em um caso de fraude.

"Até agora, o segundo mandato de Donald Trump como presidente tem sido muito lucrativo para ele", destacou a Forbes.

"Seja fechando acordos no Oriente Médio, promovendo suas criptomoedas ou recebendo personalidades em suas propriedades, Trump demonstrou que ele e sua família continuam muito ativos nos negócios", acrescentou a publicação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

elm/tu/dga/mel/vel/ic/am