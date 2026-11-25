Uma pesquisa conduzida pelo arqueólogo Lennart Wouter Kruijer, da Universidade de Leiden, na Holanda, revelou novas interpretações sobre o túnel com degraus de 158,1 metros na antiga cidade de Arsameia, em Ad?yaman. O estudo foi publicado no periódico acadêmico "Journal of Roman Archaeology".

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Escavada na rocha há cerca de 2 mil anos, no antigo Reino de Comagena, a estrutura pode ter funcionado além do simples abastecimento de água. Segundo o pesquisador, o túnel conduzia os visitantes a uma experiência religiosa por meio da escuridão, passagens estreitas, degraus íngremes e águas subterrâneas.

A experiência física e sensorial

A entrada mede quase dois metros de altura e 1,5 metro de largura. À medida que as pessoas desciam, a luz diminuía rapidamente, a temperatura caía e os sons externos davam lugar a ecos. Os degraus irregulares forçavam os fiéis a curvar o corpo para a frente e a pisar com atenção.

O arqueólogo Friedrich Karl Dörner relatou na década de 1950 que os trabalhadores sentiam inquietação ao descer na escuridão. Ao visitar o local em 2019, Kruijer notou ansiedade semelhante misturada ao impulso de avançar. Ele descreveu essa dinâmica como uma espécie de armadilha planejada para orientar a atenção dos visitantes.

O caminho monumental em Arsameia

Arsameia fica a cerca de 26 quilômetros do distrito de Kahta, perto do Monte Nemrut. Fundada em uma colina rochosa voltada para o riacho Kahta, a cidade serviu de santuário e túmulo para o rei Mitrídates I Calínico, tornando-se centro do culto real no governo do filho dele, Antíoco I.

O trajeto sagrado continha relevos dos reis cumprimentando divindades e áreas de oferendas. Perto da entrada do túnel de 158 metros, ficava a "Grande Inscrição de Culto", texto em grego com normas de Antíoco I para receber visitantes e realizar festividades mensais de aniversário dos governantes. Havia também um relevo de Antíoco cumprimentando Artagnes-Héracles, figura ligada à descida ao submundo.

O fim da passagem e as águas sagradas

A descida de 158,1 metros termina sem qualquer saída externa. A 141 e 150 metros da entrada, existem duas cavidades redondas com 2,5 metros de diâmetro e profundidade entre 40 e 50 centímetros. No fim do trajeto, a água subterrânea oscila conforme as estações: sobe após chuvas e recua no verão.

A "Grande Inscrição de Culto" atribuía qualidades divinas às águas locais e proibia retirar vasilhas de bebida do santuário. Embora cavidades similares sejam associadas a banhos rituais, o uso específico das águas subterrâneas ainda não foi comprovado de forma definitiva.

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Registros apontam dezenas de túneis rochosos em regiões como Ponto, Paflagônia e Galácia, tradicionalmente interpretados como acessos militares à água. A presença de esculturas sagradas, como a estátua de Cibele no Castelo de Kurul, reforça que essas passagens devem ser analisadas individualmente em seus próprios contextos históricos e religiosos.