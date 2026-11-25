A cervejaria alemã Eichbaum inicia no dia 24 de novembro uma queima de estoque em sua fábrica, localizada em Mannheim. A empresa comercializará caixas de cerveja por 5 euros cada, acrescidos do valor da taxa de caução, quantia equivalente a aproximadamente 22 zlotys.

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Os depósitos da unidade guardam volumes expressivos de bebidas. Somente da variedade Eichbaum Helles, envasada em garrafas de 0,5 litro, restam cerca de 80 paletes estocados.

A liquidação inclui cervejas de trigo, Kellerbier e opções sem álcool. Para conter a atuação de revendedores intermediários, a cervejeira estabeleceu um limite de compra restrito a volumes habituais de consumo doméstico.

Expectativa de alta procura em Mannheim

O codiretor da empresa, Uwe Aichele, projeta uma presença maciça de consumidores nas instalações da fábrica durante os dias de oferta.

"Pessoalmente, espero um fluxo de clientes tão grande que os estoques vão se esgotar após dois ou três dias", afirmou o executivo em entrevista concedida ao "Mannheimer Morgen".

Encerramento das atividades e crise no setor

A venda dos itens restantes ocorre em decorrência do colapso da fábrica fundada em 1679, considerada uma das mais antigas da Alemanha. A companhia protocolou pedido de insolvência no ano de 2025.

As tentativas de reestruturação falharam em salvar o negócio. Em setembro de 2026, a produção parou em definitivo no complexo industrial, gerando a demissão de 181 trabalhadores.

A Eichbaum exportava produtos para mais de 60 países, porém enfrentou quedas contínuas nas vendas no mercado externo e na própria Alemanha. A retração no consumo nacional reduziu as receitas e provocou o quadro de inadimplência.

Apesar da desativação da fábrica, a marca Eichbaum permanece no mercado após ser adquirida pela cervejaria Park & Bellheimer, sediada na cidade de Pirmasens, na Renânia-Palatinado.

Rótulos conhecidos como Ureich e Eichbaum Export continuarão disponíveis no varejo e em estabelecimentos gastronômicos. Essas versões específicas não fazem parte da queima de estoque.

As dificuldades da fabricante refletem a conjuntura do mercado cervejeiro alemão. A população do país bebeu 5,8% menos cerveja em 2025 em comparação com o ano anterior, índice de consumo que seguiu caindo em 2026.

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O impacto econômico geral atinge outras empresas tradicionais: em outubro, a cervejaria Rupp Bräu, em operação há 165 anos na Baixa Saxônia, também anunciou falência.