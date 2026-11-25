O cicloturista brasileiro Denizart Simoes ficou sem telefone, documentos e cartões bancários após sofrer um furto em Florença, na Itália. O viajante acumulou mais de 600 mil quilômetros pedalados pelo mundo e agora está nos Alpes Marítimos, na França, onde busca auxílio para chegar à Espanha.

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Denizart Simoes descia a Itália em direção à Sicília para buscar temperaturas mais amenas. Enquanto aguardava um ônibus da empresa FlixBus com destino a Roma, um criminoso furtou seus pertences. O autor do crime levou o aparelho celular, a carteira de identidade, a carteira de habilitação e três cartões de banco.

A estação rodoviária funcionava 24 horas e reunia muitas pessoas no momento do ocorrido, mas ninguém ajudou o ciclista a acionar os policiais. O brasileiro esperou até as 8h da manhã para conseguir atendimento policial. O passaporte foi o único documento que restou.

Trajetória sobre duas rodas

Ex-bombeiro, Denizart Simoes pedala pelo planeta desde o início dos anos 2000. Sua meta inicial consistia em somar quilômetros suficientes para entrar no Guinness dos recordes. Em sua jornada, percorreu trechos da Patagônia a Ushuaia, Colômbia, Panamá e México, além de cruzar países como China, Alemanha, Suíça e França.

Mobilização solidária e deslocamento para Barcelona

O cicloturista seguiu para a França por dominar melhor a língua francesa. Em Nice, utilizou a rede de internet sem fio da estação ferroviária SNCF para manter contato externo. O plano central envolve alcançar Barcelona, cidade que abriga uma agência do Banco do Brasil, para retirar um novo cartão bancário com mais agilidade.

Diante do quadro, voluntários da associação Aide humanitaire des sapeurs-pompiers de Menton compraram um telefone para manter o viajante comunicável. Philippe Sarlin, integrante da organização, declarou que o grupo avalia conseguir hospedagem temporária por uma ou duas noites ou reunir recursos para custear a passagem de trem e o transporte da bicicleta.

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A entidade beneficente abriu uma arrecadação para financiar a continuação da viagem. As pessoas que pretendem apoiar o ciclista podem enviar contribuições diretamente pela página www.helloasso.com