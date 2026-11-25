Comandante de cruzeiro deixa a prisão após nove anos, mas a liberdade tem condições: ele agora precisa prestar serviços comunitários em regime de prova
Após cumprir nove anos em regime fechado pelo naufrágio de 2012, Francesco Schettino passa ao regime de prova com serviços sociais supervisionados
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O ex-comandante Francesco Schettino deixou o estabelecimento prisional romano de Rebibbia, na Itáilia, na noite de sexta-feira, após cumprir mais de nove anos detido. Ele estava preso desde maio de 2017 pelo naufrágio do navio de cruzeiro Costa Concordia. O jornal "Quotidiano Nazionale" (QN) noticiou a saída no sábado.
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O Tribunal de Vigilância de Roma concedeu o regime de prova junto dos serviços sociais após avaliar o percurso de reinserção e a conduta mantida pelo sentenciado durante o período de prisão.
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A advogada Francesca Carnicelli expressou grande satisfação e apontou a avaliação positiva feita pelos profissionais da penitenciária sobre o tratamento de reinserção. A defensora afirmou que "estavam reunidos todos os requisitos para que fosse concedida esta medida alternativa, que representa a correta continuação do percurso após a condenação".
Aplicação do regime de prova
A concessão se baseia no artigo 47 do regulamento penitenciário. Esse mecanismo não anula a condenação definitiva nem as responsabilidades apuradas, mas autoriza o cumprimento da pena restante em liberdade. O programa segue supervisionado pelo Gabinete de Execução Penal Externa (Uepe), com cumprimento obrigatório para evitar o retorno à cela.
Schettino ingressou em Rebibbia em 12 de maio de 2017, momento em que o Supremo Tribunal de Cassação fixou a pena em definitivo em 16 anos e um mês de reclusão. Posteriormente, a defesa apresentou um recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas o órgão não acolheu o pedido.
Histórico do naufrágio
O processo judicial começou com o acidente marítimo ocorrido na noite de 13 para 14 de janeiro de 2012. A embarcação da Costa Crociere navegava em direção a Savona quando colidiu, às 21:45:07, com os rochedos das Scole, na Ilha do Giglio.
O impacto abriu uma fenda de cerca de 35,59 metros no lado esquerdo do casco. O navio inclinou fortemente, encalhou em frente a Punta Gabbianara e sofreu submersão parcial. O cruzeiro tornou-se o maior em tonelagem na história a ser vítima de naufrágio.
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O acidente causou a morte de 32 pessoas entre passageiros e tripulantes, configurando um dos episódios marítimos mais graves da Itália. Em 31 de maio de 2016, o Tribunal de Recurso de Florença manteve a condenação a 16 anos de prisão, determinou cinco anos de interdição para profissões marítimas e elevou as indenizações provisórias aos sobreviventes para montantes entre 40.000 e 65.000 euros para cada assistente constituído.