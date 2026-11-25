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O ex-comandante Francesco Schettino deixou o estabelecimento prisional romano de Rebibbia, na Itáilia, na noite de sexta-feira, após cumprir mais de nove anos detido. Ele estava preso desde maio de 2017 pelo naufrágio do navio de cruzeiro Costa Concordia. O jornal "Quotidiano Nazionale" (QN) noticiou a saída no sábado.

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O Tribunal de Vigilância de Roma concedeu o regime de prova junto dos serviços sociais após avaliar o percurso de reinserção e a conduta mantida pelo sentenciado durante o período de prisão.

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A advogada Francesca Carnicelli expressou grande satisfação e apontou a avaliação positiva feita pelos profissionais da penitenciária sobre o tratamento de reinserção. A defensora afirmou que "estavam reunidos todos os requisitos para que fosse concedida esta medida alternativa, que representa a correta continuação do percurso após a condenação".

Aplicação do regime de prova

A concessão se baseia no artigo 47 do regulamento penitenciário. Esse mecanismo não anula a condenação definitiva nem as responsabilidades apuradas, mas autoriza o cumprimento da pena restante em liberdade. O programa segue supervisionado pelo Gabinete de Execução Penal Externa (Uepe), com cumprimento obrigatório para evitar o retorno à cela.

Schettino ingressou em Rebibbia em 12 de maio de 2017, momento em que o Supremo Tribunal de Cassação fixou a pena em definitivo em 16 anos e um mês de reclusão. Posteriormente, a defesa apresentou um recurso ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, mas o órgão não acolheu o pedido.

Histórico do naufrágio

O processo judicial começou com o acidente marítimo ocorrido na noite de 13 para 14 de janeiro de 2012. A embarcação da Costa Crociere navegava em direção a Savona quando colidiu, às 21:45:07, com os rochedos das Scole, na Ilha do Giglio.

O impacto abriu uma fenda de cerca de 35,59 metros no lado esquerdo do casco. O navio inclinou fortemente, encalhou em frente a Punta Gabbianara e sofreu submersão parcial. O cruzeiro tornou-se o maior em tonelagem na história a ser vítima de naufrágio.

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O acidente causou a morte de 32 pessoas entre passageiros e tripulantes, configurando um dos episódios marítimos mais graves da Itália. Em 31 de maio de 2016, o Tribunal de Recurso de Florença manteve a condenação a 16 anos de prisão, determinou cinco anos de interdição para profissões marítimas e elevou as indenizações provisórias aos sobreviventes para montantes entre 40.000 e 65.000 euros para cada assistente constituído.