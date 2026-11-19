Papa Leão XIV é questionado sobre carta preventiva de renúncia em caso de problemas de saúde, e sua resposta revela o que pensa sobre a necessidade dessa medida
Em voo de retorno a Roma, o pontífice aborda seu encontro com Milei, celibato clerical e reforça a urgência do diálogo para superar divisões
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O voo da companhia Latam procedente de Lima aterrissou em Fiumicino com uma hora e meia de antecedência, trazendo o Papa Leão XIV de volta a Roma após viagem apostólica pela América do Sul. Durante o trajeto, o pontífice conversou com jornalistas sobre temas internacionais, política, economia e questões internas da Igreja Católica.
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Questionado sobre as expectativas para as eleições nos Estados Unidos e o cenário internacional marcado por ameaças híbridas e guerra cognitiva, o pontífice evitou comentários políticos. Ele afirmou que promove a Doutrina Social da Igreja e pediu mais diálogo, reconciliação e construção de pontes, com redução de guerras, polêmicas e divisões.
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Renúncia prévia descartada
Perguntado se assinou uma carta de renúncia preventiva em caso de impedimentos como coma, após passar por cirurgia nas últimas semanas, Leão XIV descartou a necessidade no momento. O pontífice afirmou que o direito canônico já possui normas sobre o assunto, declarou estar nas mãos de Deus e disse que poderá avaliar a medida no futuro, embora não veja motivo atualmente.
Relação com Javier Milei e polarização
Ao abordar o encontro mantido no Vaticano com o presidente argentino Javier Milei, o Papa classificou a conversa como positiva. O pontífice explicou que o diálogo tratou de economia, dos problemas enfrentados pelo país e da compreensão mútua sobre o valor da vida humana. Ele enfatizou que sua mensagem não possui alinhamento à direita ou à esquerda, concentrando-se na "Magnifica humanitas".
Sobre as divisões na sociedade, Leão XIV apontou que a polarização muitas vezes ocorre de forma intencional, inclusive pelo uso de algoritmos. O pontífice declarou que é viável superar essas rupturas sem o uso de linguagem violenta, defendendo a cooperação entre cidadãos e classe política para melhorar as condições coletivas.
Em relação à economia e ao empobrecimento da classe média, o Papa declarou: o fortalecimento das pequenas empresas gera oportunidades e ajuda as famílias. Ele também defendeu valores positivos para evitar a concentração de riqueza e assegurar uma redistribuição mais equilibrada dos recursos.
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Celibato e unidade interna
Ao tratar da falta de vocações sacerdotais, Leão XIV comentou a proposta de ordenar homens casados. O pontífice explicou que essa não é a única alternativa e que a medida gera divisões pela falta de aceitação universal na Igreja. Ele ressaltou que o Papa não altera a doutrina e definiu a busca por unidade e comunhão como o foco principal do seu primeiro ano e meio de pontificado.