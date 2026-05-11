o papa leão xiv já se manifestou contra as posições beligerantes do presidente dos estados unidos, donald trump AFP

O primeiro ano de Leão XIV transformou o Vaticano novamente em ator central da diplomacia internacional. Entre guerras, viagens históricas e choques com Washington, o novo papa descobriu rapidamente que a neutralidade da Igreja nem sempre impede confrontos políticos diretos



No início deste primeiro ano de pontificado, poucos imaginavam que Leão XIV terminaria 2026 no centro de uma das relações diplomáticas mais delicadas do mundo. Em poucos meses, o Vaticano voltou a ocupar espaço decisivo no debate internacional sobre guerra, imigração, radicalização política e poder global – e o novo papa descobriu rapidamente que a neutralidade histórica da Santa Sé nem sempre impede confrontos diretos com governos e líderes mundiais.

A relação entre Washington e o Vaticano atravessa hoje um dos momentos mais delicados dos últimos anos. O desgaste aumentou depois que Donald Trump passou a atacar publicamente posições do papa sobre guerra, imigração e política internacional.

O cenário mostrou até que ponto o primeiro ano de Leão XIV alterou a posição internacional da Igreja.

Em apenas 12 meses, o novo pontífice deixou de ser visto como um sucessor discreto de Francisco para se transformar numa das vozes políticas e morais mais influentes do cenário global – sobretudo em temas ligados à guerra, imigração, desigualdade econômica e radicalização nacionalista. O confronto mais duro aconteceu em abril de 2026.

No dia 11, Leão XIV presidiu uma vigília pela paz na Basílica de São Pedro diante de milhares de fiéis. Sem citar governos específicos, condenou o aumento das ameaças militares internacionais e pediu que as potências abandonassem “toda demonstração de força” para retornar “à mesa do diálogo e da mediação”.

A fala ocorreu num momento de escalada envolvendo Estados Unidos, Irã e aliados regionais no Oriente Médio.

Quarenta e oito horas depois, Donald Trump respondeu publicamente.

Em publicação na Truth Social, chamou o papa de “fraco no combate ao crime” e “péssimo em política externa”. Acrescentou ainda que preferia Louis Prevost, irmão do pontífice, por ser “totalmente MAGA”.

O episódio abriu uma crise diplomática incomum entre a Casa Branca e o Vaticano.

A reação de Leão XIV foi curta e calculada.

“Não me assusta. Não quero abrir um debate.”

Dentro da Santa Sé, a resposta foi interpretada como um retrato do estilo político do novo pontificado: recusar a lógica do espetáculo sem recuar politicamente.

O choque com Trump não surgiu isoladamente.

Desde os primeiros meses, Leão XIV construiu um discurso internacional centrado em três temas recorrentes: paz, dignidade humana e crítica aos excessos do poder tecnológico e econômico. Em diferentes pronunciamentos, condenou o crescimento da violência internacional, criticou a naturalização da guerra e alertou para o que chamou de “ilusão de onipotência” das lideranças políticas contemporâneas.

Em março de 2026, durante audiência pública no Vaticano, classificou o sofrimento provocado pelos conflitos armados como “um escândalo para toda a família humana e um grito diante de Deus”.

A insistência no tema começou a produzir atritos inevitáveis com setores ligados ao nacionalismo conservador americano.

Ao contrário de Francisco, porém, Leão XIV optou por distribuir institucionalmente o enfrentamento político. Em vez de transformar cada tensão numa disputa pessoal direta, deixou espaço para que bispos americanos assumissem parte das críticas mais contundentes ao governo Trump.

Em novembro de 2025, por exemplo, a conferência episcopal dos Estados Unidos publicou documento denunciando a “difamação de estrangeiros” e ataques à dignidade de imigrantes. O Vaticano evitou endossar diretamente o texto, mas tampouco demonstrou desconforto com a posição do episcopado americano.

A estratégia permitiu preservar canais diplomáticos com Washington sem abrir mão da crítica moral.

Ao longo do primeiro ano, nenhum movimento internacional de Leão XIV chamou tanta atenção quanto a viagem à África realizada em abril de 2026.

Durante 11 dias, o papa percorreu Argélia, Angola, Camarões e Guiné Equatorial naquela que se tornaria a mais longa e mais politicamente contundente viagem apostólica do pontificado até agora.

Foram cerca de 11 mil milhas aéreas, 18 voos e multidões históricas em cidades que jamais haviam recebido um pontífice.

Em Angola, Leão XIV criticou modelos econômicos baseados na exploração de recursos naturais sem retorno social efetivo para as populações locais. Em Camarões, diante de líderes acusados de repressão política e corrupção, adotou linguagem rara nos padrões diplomáticos da Santa Sé.

“O mundo está sendo devastado por um punhado de tiranos”, afirmou.

A declaração provocou repercussão imediata.

Agências internacionais de notícias e jornais europeus trataram a viagem como uma das agendas diplomáticas mais importantes do Vaticano nos últimos anos. Em Roma, diplomatas observaram que Leão XIV começava a abandonar gradualmente a postura exclusivamente moderadora dos primeiros meses para assumir posições mais incisivas em cenários específicos.

Ainda assim, mesmo nos momentos de maior tensão política, o papa evitou transformar o pontificado numa plataforma ideológica.

Essa cautela ajuda a explicar por que sua influência internacional cresceu rapidamente.

Ao contrário de muitos líderes religiosos contemporâneos, Leão XIV raramente parece interessado em mobilizar emocionalmente plateias. Seu discurso é lento, racional, frequentemente teológico e pouco adaptado às dinâmicas instantâneas das redes sociais. Paradoxalmente, foi justamente essa recusa em atuar segundo a lógica do espetáculo que ampliou sua autoridade pública num ambiente político cada vez mais dominado pela radicalização permanente.

Agora, às portas do segundo ano de pontificado, o Vaticano prepara uma agenda ainda mais ambiciosa.

A encíclica Magnifica Humanitas deverá ser publicada nas próximas semanas e tende a consolidar a posição da Igreja sobre inteligência artificial, capitalismo digital e dignidade humana. Em junho, o papa viajará à Espanha. No segundo semestre, crescem as expectativas sobre uma possível viagem à América Latina, especialmente ao Peru e ao Brasil.

Dentro da Santa Sé, já não há dúvida de que Leão XIV começou a mostrar como pretende ocupar o espaço político e moral deixado por Francisco num mundo mais instável, mais polarizado e menos previsível.



EUA x Vaticano

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• A GUERRA CONTRA O IRÃ (foto)

O papa Leão XIV defende cautela diplomática e critica intervenções militares sem amplo respaldo moral e internacional. Trump, por outro lado, sustenta uma postura mais agressiva diante do regime iraniano.

• O CONCEITO DE “GUERRA JUSTA”

O Vaticano insiste que conflitos armados precisam obedecer critérios éticos rigorosos, como ameaça comprovada e último recurso diplomático. O discurso ligado a Trump prioriza segurança estratégica e resposta imediata a possíveis ameaças.

• O PAPEL MORAL DOS EUA

O papa tem defendido uma atuação internacional voltada para estabilidade, proteção de civis e preservação da paz. Trump reforça uma visão de poder baseada em força militar e soberania nacional.

• RELIGIÃO E PODER POLÍTICO

A tensão também envolve o uso da religião no debate político americano. O Vaticano demonstra preocupação com o crescimento do nacionalismo religioso e com a associação entre fé cristã e discursos de confrontação política.

ROMA E WASHINGTON

Como os papas atravessaram oito décadas de aproximações, alianças e confrontos com os Estados Unidos

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PIO XII (1939–1958)

O Vaticano ao lado do Ocidente na Guerra Fria

Após a Segunda Guerra Mundial, o papa Pio XII aproximou o Vaticano dos Estados Unidos diante do avanço soviético na Europa. Anticomunista declarado, viu Washington como principal barreira ao expansionismo da União Soviética. Durante seu pontificado, Igreja e governo americano passaram a cooperar informalmente em temas diplomáticos e estratégicos ligados à Guerra Fria.

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JOÃO XXIII (1958–1963)

O papa que evitou uma guerra nuclear

Papa João XXIII manteve relação respeitosa com os EUA, mas entrou para a história principalmente durante a Crise dos Mísseis de Cuba, em 1962. Seu apelo público por diálogo ajudou a aliviar tensões entre Washington e Moscou num dos momentos mais perigosos do século 20. O presidente John F. Kennedy, primeiro presidente católico americano, mantinha boa relação com o Vaticano.

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PAULO VI (1963–1978)

Críticas à guerra e defesa da paz

O pontificado de Paulo VI coincidiu com os anos mais intensos da Guerra do Vietnã. Embora preservasse relações diplomáticas estáveis com Washington, Paulo VI passou a condenar publicamente os conflitos armados e o risco de destruição nuclear. Tornou-se o primeiro papa a discursar na ONU, em 1965, onde lançou o apelo histórico: “Nunca mais a guerra”.

JOÃO PAULO II (1978–2005)

A aliança contra o comunismo

Papa João Paulo II construiu uma das relações mais próximas entre Vaticano e Casa Branca durante a Guerra Fria. O papa polonês compartilhava com Ronald Reagan o objetivo de enfraquecer o bloco soviético. Historiadores apontam que a aproximação entre ambos ajudou a fortalecer movimentos anticomunistas no Leste Europeu, especialmente na Polônia.

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BENTO XVI (2005–2013)

Aproximação política e choque cultural

Papa Bento XVI manteve boa relação institucional com Washington, sobretudo durante o governo George W. Bush. Ao mesmo tempo, criticou o secularismo, o relativismo moral e temas ligados ao aborto e à bioética que avançavam na sociedade americana. Seu pontificado viveu menos conflitos diplomáticos e mais divergências culturais.

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FRANCISCO (2013–2025)

O papa que dia. Durante o governo Trump, tornou-se alvo frequente da direita americana, especialmente após condenar políticas migratórias e o nacionalismo político.

LEÃO XIV (DESDE 2025)

O novo confronto entre Roma e Washington

Em apenas um ano de pontificado, Leão XIV já enfrenta uma das relações mais tensas entre Vaticano e Casa Branca nas últimas décadas. O conflito se agravou após críticas do papa à escalada militar no Oriente Médio e aos discursos nacionalistas. Em abril de 2026, Donald Trump chamou Leão XIV de “fraco” e “péssimo em política externa”. O Vaticano respondeu sem elevar o tom, mas consolidou o novo pontífice como uma das principais vozes globais contra a radicalização política e a lógica permanente do confronto.