Plantações destruídas e risco nas estradas: invasão de mais de mil vacas leva comunidade da Macedônia do Norte a pedir uma medida excepcional às autoridades
População enfrenta invasão inusitada após manada crescer livremente; município pede ajuda urgente ao governo para capturar animais em segurança
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Mais de mil vacas selvagens e fora de controle tomaram conta de Kriva Palanka, localidade situada no nordeste da Macedónia do Norte. O avanço desordenado dos animais provocou grandes estragos em diversas áreas da região. O problema arrasta-se há dois a três meses, mas atingiu um nível insustentável nas últimas semanas.
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A gravidade da situação levou o presidente da câmara, Sashko Mitovski, a solicitar nesta sexta-feira ao Governo que declare estado de crise durante 30 dias para permitir a captura dos animais. Após participar numa reunião da comissão municipal de crise, Mitovski declarou ao portal "Skopje 1": "literalmente, todo o território do município está sitiado por vacas".
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O gado vagueia pela rua principal da cidade, sobretudo com a chegada do anoitecer. Além de invadirem as vias de circulação urbana, as reses destroem culturas agrícolas e jardins privados. Moradores da região relatam que o conflito se agrava há anos, tendo ocorrido situações em que animais atravessaram a fronteira em direção à Bulgária.
Impasse jurídico e reprodução contínua
No papel, os animais pertencem atualmente ao Estado. Em março de 2024, a Agência de Alimentos e Veterinária (AHV) ordenou a retirada definitiva de todo o rebanho de uma família de uma área rural vizinha, devido ao desrespeito pelas normas de bem-estar animal.
Apesar da ordem oficial emitida pelos órgãos públicos, ninguém cercou ou transferiu a manada. Os antigos donos têm impedido seguidamente a entrada e a fiscalização dos inspetores estatais. Devido a esse bloqueio, a polícia efetuou a detenção de um deles em mais de uma ocasião.
Mitovski detalhou que o grupo contava com cerca de 400 animais há cinco anos. Sem intervenção ou vigilância, o número cresceu descontroladamente, já que o gado se reproduz em liberdade a cada época do ano.
Cobrança à agência e registo de danos
Perante a inércia, o comité de crise local apresentou um ultimato à AHV. O órgão municipal exige a elaboração e a aplicação imediata de um plano de captura diário no terreno. A comissão ameaça avançar com queixas criminais contra os funcionários responsáveis caso o cenário permaneça sem solução.
A Câmara Municipal estruturou a abertura de um registo oficial de danos. O procedimento serve para antecipar uma eventual ação coletiva movida pelos residentes afetados pelas perdas patrimoniais causadas pelos animais.
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A AHV sustenta que conseguiu apreender cerca de uma centena de cabeças de gado até ao momento. Uma nova reunião do comité de crise local está marcada para a próxima segunda-feira.