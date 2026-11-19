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O Supremo Tribunal da Espanha condenou à prisão um cabo da Base Aérea de Morón de la Frontera pelo furto de nove bobinas de cabos de cobre destinadas a sistemas de armamento da aviação militar C16, vinculada aos caças Eurofighter. A corte reduziu a pena de um ano para sete meses e seis dias de reclusão ao descartar que a ação tenha provocado prejuízo grave ao serviço militar.

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Avaliado em 9.386 euros pela administração militar, o material continha 310 metros de fiação de cobre estanhado e ficava guardado no armazém A03 da Ala 11. O militar retirou as bobinas entre 8 de março de 2023 e 16 de novembro de 2024 com o objetivo de comercializá-las como sucata.

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Apreensão na estrada

A localização dos itens ocorreu em 16 de novembro de 2024, durante fiscalização da Guarda Civil na rodovia A-476, na entrada de Nerva, província de Huelva. O soldado conduzia uma van Fiat Talento azul que transportava as peças etiquetadas com cobre descascado, fiação elétrica, radiadores e transformadores. A unidade militar recuperou os itens apreendidos em 6 de novembro de 2025.

Rejeição da tese de descarte

O acusado alegou que confundiu o cabeamento com sucata. Os juízes rejeitaram o argumento porque os rolos estavam embalados, sem uso e catalogados no sistema logístico. Integrantes da fiscalização relataram que as bobinas se diferenciavam claramente do restante da carga. A sentença indicou que a experiência na oficina de armamentos e munições garantia ao militar plena ciência sobre a proibição de retirar bens sem autorização.

O Tribunal Militar Territorial Segundo havia aplicado pena de um ano de prisão por furto qualificado. A Sala Militar do Tribunal Supremo retirou o agravante porque a acusação não comprovou atrasos em manutenções, paralisação de caças Eurofighter ou interferência no expediente da base aérea. A legislação militar exige a comprovação de prejuízo efetivo para agravar o furto de fiação destinada a serviços de interesse geral.

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A decisão final fixou a condenação em sete meses e seis dias de detenção. A corte determinou a suspensão do militar de seu emprego e de cargo público, junto com a perda do direito ao voto passivo pelo período da punição, declarando os custos processuais de ofício.