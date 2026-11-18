(FOLHAPRESS) - O imigrante japonês Wataru Ogawa, que sobreviveu ao impacto das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, morreu aos 97 anos nesta terça-feira (17/11).



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Ogawa vivia em Frei Rogério, município de 2.400 habitantes na região central de Santa Catarina, a cerca de 350 km de Florianópolis.



Em nota, a prefeitura informou que ele era o último sobrevivente das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki na comunidade japonesa da cidade, estabelecida na década de 1960.



A cerimônia de sepultamento ocorreu nesta quarta-feira (18/11) no cemitério municipal. Ele era viúvo e teve cinco filhos, um deles já falecido.



Nascido em Nagasaki em 18 de junho de 1929, Ogawa servia em uma unidade militar aos 16 anos e estava em Hiroshima quando o exército dos Estados Unidos fez o primeiro ataque, em 6 de agosto de 1945, com a bomba apelidada de "Little Boy" ("Menininho", na tradução em inglês).



Ele sobreviveu aos estragos e foi levado a Nagasaki, onde a bomba "Fat Man" ("Homem gordo") foi lançada em 9 de agosto. Ele também não foi ferido.



Ogawa estava entre os integrantes das oito primeiras famílias japonesas a chegar a Frei Rogério em 9 de abril de 1964, quando foi formada a primeira comunidade japonesa do município. Lá, se estabeleceu como agricultor e passou a trabalhar na produção de peras japonesas junto aos irmãos.



O município tem um monumento chamado Sino da Paz, em homenagem às vítimas das bombas atômicas. Ele está localizado em um parque na comunidade de Núcleo Celso Ramos, onde as famílias japonesas se fixaram.



O monumento, que tem 28 metros de altura e desenho inspirado no tsuru, origami em formato de pássaro que representa a paz, foi construído em um terreno que pertencia a Kazumi Ogawa, irmão de Wataru.



Em sua base há um sino de 40 kg, tocado anualmente nos dias 6 e 9 de agosto para celebrar a memória das vítimas dos bombardeios, que mataram cerca de 214 mil pessoas, de acordo com estimativas históricas -aproximadamente 140 mil em Hiroshima e 74 mil em Nagasaki.



Segundo a prefeitura, o sino tem mais de 400 anos e foi um presente do governo japonês à comunidade.



Ogawa era conhecido como o "guardião do sino" e participava das cerimônias em homenagem às vítimas das bombas atômicas, tocando o instrumento.



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"Sua trajetória representa a resistência, a esperança e a importância de preservar a história para as futuras gerações", disse a prefeitura de Frei Rogério em nota.