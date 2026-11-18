A invenção do avião permanece no centro de um debate histórico que envolve o brasileiro Alberto Santos Dumont e os norte-americanos irmãos Wright. Recentemente, a discussão ganhou força no X (antigo Twitter), onde internautas de diferentes partes do mundo manifestam suas opiniões sobre os pioneiros.

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O voo dos irmãos Wright

Orville e Wilbur Wright realizaram um voo motorizado em 17 de dezembro de 1903, nos Estados Unidos, utilizando a aeronave Flyer. Esse acontecimento histórico ocorreu de forma reservada, sem a presença de público e sem a cobertura da imprensa.

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Para conseguir colocar o Flyer no ar, os irmãos contaram com recursos para a partida: trilhos e uma catapulta ajudaram a aeronave a decolar durante os testes.

O voo de Alberto Santos Dumont

O brasileiro Alberto Santos Dumont realizou seus feitos na França. Em 23 de outubro de 1906, em Paris, Santos Dumont voou com o 14-bis. A iniciativa conquistou um marco formal com um voo oficialmente homologado em 12 de novembro de 1906.

A apresentação do 14-bis reuniu condições específicas registradas na época:

o primeiro voo público, documentado e homologado de uma aeronave mais pesada que o ar;

a decolagem realizada exclusivamente por seus próprios meios;

o percurso executado sem o auxílio de trilhos;

o voo conduzido sem o suporte de catapultas.

O que as redes sociais estão falando?

A controvérsia debatida pelos internautas no X (antigo Twitter) gira em torno das condições em que cada voo ocorreu. Enquanto alguns acreditam que os irmãos Wright foram os verdadeiros inventores, outros internautas defendem que apenas com Santos Dumont a estrutura dos aviões foi realmente estabelecida.

Os irmãos Wright conduziram um voo motorizado com o Flyer em 1903, nos Estados Unidos, de maneira reservada e com a ajuda de trilhos e catapulta na decolagem. Já Santos Dumont apresentou em 1906 o 14-bis em Paris, concretizando um voo público, documentado e homologado de uma aeronave mais pesada que o ar que decolou por meios próprios.

Os estadunidenses realmente acham que eles são os inventores do avião https://t.co/es8mtYui44 — ? (@Cezartsz) November 16, 2026

So apparently Brazil legitimately teaches that the Wright Brothers didn't invent the airplane. This might be nuttier than denying the moon landing. The Wrights documented their invention quite well. — AbeGreenleaf (@abegreenleaf) November 17, 2026

Nenhum vôo dos irmãos Wright é documentado por testemunha qualificada, apenas eles próprios e parentes.



Santos Dumont vôou em público em Paris em 1906, não existe vôo público dos Wright antes de 1908. — Baldasso do Universo Paralelo (@BackupBaldPar) November 18, 2026

Eu acredito fortemente que os brasileiros devem parar de defender que Santos Dumont foi o criador ou inventor do avião. Se há consenso internacional de que foram os Irmãos Wright, que seja. Ficar defendendo isso toda vez que fala o contrário é implorar a atenção de gringo, o que é ridículo. Temos coisas mais importantes para nos preocupar hoje, como desenvolver nossa indústria. País que fica vivendo de passado o faz porque o seu presente não está muito bem. Vamos fazer algo mais produtivo — Rômulo Fiúza e Mello (@fiuzaemello) November 18, 2026

The Brazilians just get this insane propaganda drilled into them at like 9 years old, I've seen this shit for years and no matter how many times someone brings up that the wright flyer didn't use a catapult for its first flight they never admit their wrong — Anonymous Moose (@MooseAnony34735) November 17, 2026

A questão é simples: O Aéro-Club de France na época era quem regulava a aviação. Haviam vários aeronautas voando balões, dirigíveis e desenvolvendo “o mais pesado que o ar.”



Foi lançado o desafio. Vários tentaram, Santos Dumont voou. E TODOS esses eventos foram registrados. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia — Mölter™ ?????? (@MolterGui) November 18, 2026