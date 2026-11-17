Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.

Um turista francês de 74 anos foi interceptado em Porto Torres no momento em que se preparava para embarcar em uma balsa com destino a Barcelona. Durante os procedimentos de fiscalização, os agentes encontraram cerca de dez quilos de areia marinha escondidos no porta-malas do veículo conduzido pelo passageiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A abordagem no porto mobilizou os funcionários da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) em conjunto com a equipe de vigilância da Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna. Os profissionais envolvidos apreenderam todo o material que havia sido retirado das praias da ilha.

Leia Mais

Armazenamento da areia recolhida

A areia confiscada estava devidamente embalada e distribuída em 12 garrafas plásticas no porta-malas. Cada um dos recipientes apresentava uma anotação com a indicação exata da praia sarda de onde o elemento havia sido extraído.

Dessa maneira, as garrafas guardadas no veículo reuniam amostras recolhidas de diferentes arenitos e faixas costeiras da região insular.

Infração e penalidades da legislação sarda

Diante do flagrante, os agentes contestaram formalmente o passageiro pela violação da legislação sarda número 16, publicada em 28 de julho de 2017, documento responsável por disciplinar as normas aplicadas ao setor de turismo.

A norma regional em vigor proíbe um conjunto de ações praticadas sem a devida autorização:

retirada de areia, seixos e conchas dos litorais;

posse e retenção desses materiais marinhos protegidos;

venda ou comercialização de qualquer item extraído.

O texto legal reforça que a proibição atinge inclusive condutas sem qualquer finalidade de lucro. O descumprimento dessas regras acarreta a aplicação de sanções administrativas pecuniárias, com penalidades que variam entre 500 e 3.000 euros.

Custódia e devolução aos ecossistemas

Os itens marinhos protegidos retirados do passageiro foram recebidos e permanecem sob custódia direta nas dependências dos escritórios aduaneiros situados em Porto Torres.

Ao longo dos próximos dias, os agentes alfandegários atuarão em sinergia com os órgãos competentes para estruturar o transporte e a devolução do material aos arenitos de proveniência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa operação de reposicionamento das amostras recolhidas tem a finalidade de preservar a integridade e o equilíbrio do ecossistema costeiro e dunar.