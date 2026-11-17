Recall da BMW atinge mais de 720 mil veículos nos Estados Unidos, e alerta sobre risco de incêndio muda até a orientação sobre onde deixar o carro estacionado
Falha elétrica na bomba d'água afeta modelos populares da marca alemã; proprietários devem manter os carros longe de garagens até o conserto grátis
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A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), agência americana encarregada da segurança rodoviária, anunciou na última sexta-feira a convocação de 720.796 veículos da BMW na América do Norte. O recall preventivo foi publicado em razão de um risco de incêndio detectado nos automóveis enquanto permanecem estacionados com o motor desligado.
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Esses veículos tinham passado por um recall em 2024 motivado por um problema na bomba de água e agora precisam de novo conserto. A agência destacou que proprietários desses modelos devem deixá-los estacionados ao ar livre, longe de edifícios e de outros veículos, até a realização dos reparos. O procedimento busca evitar o início de incêndios em garagens e estacionamentos subterrâneos.
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Modelos convocados pela montadora
O comunicado oficial cita diferentes modelos afetados pelo defeito na região:
determinadas unidades da BMW Série 3;
BMW Série 5;
BMW X1;
BMW X3;
BMW Série 2 Coupé;
BMW Série 3 Break;
BMW Série 2 Cabriolet.
De acordo com nota da NHTSA, um conector elétrico com vedação inadequada na bomba de água pode ficar exposto ao contato com a água e provocar curto-circuito, o que eleva diretamente o risco de incêndio nos componentes do veículo.
Até o momento, a BMW registrou cerca de dez incidentes ligados à falha técnica ou passíveis de relação com o defeito mecânico. Todas as ocorrências aconteceram em veículos que já tinham recebido manutenção durante a campanha anterior. Não houve registro de vítimas.
A agência informou que uma solução definitiva para este recall está em elaboração pela fabricante. O serviço estará disponível gratuitamente aos donos dos carros nas concessionárias autorizadas da marca assim que a aplicação for iniciada.
Outros chamados recentes
Em fevereiro, a BMW convocou 337 mil veículos globalmente por perigo de fogo decorrente da instalação defeituosa do chicote elétrico do painel de bordo.
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Duas semanas antes daquele alerta, a marca alemã confirmou outra ação para centenas de milhares de veículos equipados com relé de motor de partida. Aquele componente também oferecia risco de curto-circuito e ocorrência de fogo.