Alemanha determina recall global de milhares de veículos BMW por risco de incêndio

A gigante BMW fará um recall de 337.000 automóveis em todo o mundo devido a um risco de incêndio, informou nesta sexta-feira (27) a agência reguladora alemã do transporte KBA, o segundo pedido de revisão da marca em menos de um mês.

Os veículos, 29.000 deles na Alemanha e de cinco modelos diferentes, estão "potencialmente afetados" pelo problema de segurança, que se refere a uma fiação incorreta no painel de instrumentos, segundo a KBA.

O recall afeta os modelos i5, 5, M5, i7 e 7 fabricados entre junho de 2022 e dezembro de 2025, informou o órgão regulador nos detalhes da chamada para revisão publicados em seu site.

Até o momento, não há registro de incidentes relacionados com esse risco para a segurança, acrescentou.

Procurado pela AFP, um porta-voz da BMW confirmou os números do recall na Alemanha, mas não pôde confirmar as quantidades internacionais mencionadas pela KBA.

No início de fevereiro, a BMW anunciou um recall para centenas de milhares de automóveis em todo o mundo pelo risco potencial de os motores de arranque causarem um incêndio.

No final de 2024, a fabricante alemã solicitou a revisão de 1,5 milhões de veículos devido a um sistema de freio defeituoso, o que a obrigou a revisar para baixo suas previsões para aquele ano.

