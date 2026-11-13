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CURIOSIDADES

Bisavô chega aos 95 anos sem certidão de nascimento, mas finalmente consegue o documento que faltava para preencher uma lacuna fundamental em sua identidade

Nascido em uma antiga plantação nos EUA, homem celebra conquista histórica com ajuda de advogada voluntária e encerra espera de quase um século

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Lucas Cardoso
Lucas Cardoso
Repórter
Jornalista apaixonado por entretenimento e cultura pop nacional e internacional, com foco na produção de conteúdo digital, cobertura de celebridades e notícias do universo pop.
13/11/2026 10:29

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Bisavô chega aos 95 anos sem certidão de nascimento, mas finalmente consegue o documento que faltava para preencher uma lacuna fundamental em sua identidade
Após 95 anos, Mr. Dorsey celebra a posse de sua certidão de nascimento, documento crucial para sua vida crédito: Imagem Ilustrativa de IA

A advogada Raynique Keelen entrou na residência de Dorsey para entregar o documento esperado e disse: "Mr. Dorsey, we have something for you". O morador, que completou 95 anos de idade, aguardava a emissão da sua certidão de nascimento oficial.

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Dorsey nasceu em agosto de 1931 pelas mãos de uma parteira na Ellerbe Plantation, situada a cerca de 25 milhas de Shreveport, na Louisiana. Durante a infância, ele trabalhou nos campos de algodão. O parto não teve registro oficial na época.

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Na década de 1950, Dorsey deixou a Louisiana e se mudou para Houston. O morador acreditava que a mãe guardava o registro civil e descobriu a ausência do documento ao planejar o matrimônio: "I didn't know...I thought my mother had it. I didn't know I didn't have none until I was about to get married". Sem a certidão, ele precisou abandonar a profissão de motorista de caminhão.

A busca pelo registro civil

A emissora "ABC13" divulgou o caso durante o verão, na época do Juneteenth. Na ocasião, um porta-voz do Departamento de Saúde da Louisiana orientou a família a enviar o pedido formal para a divisão de registros vitais do estado.

A filha de Dorsey, Barbara Dorsey-Curry, ajudou a preencher o formulário, mas o processo ficou semanas sem atualizações. Uma pessoa assistiu à reportagem e fez contato com Raynique Keelen, advogada com atuação em Houston e New Orleans, que aceitou prestar assistência gratuita para obter o documento.

O procedimento exigiu a localização do arquivo nos registros vitais: o documento constava sob um nome totalmente diferente e marcava uma semana de diferença na data de nascimento. Após achar o registro, Keelen compareceu ao tribunal de New Orleans para dar andamento às exigências legais.

Keelen comemorou o encerramento da busca: "He's come full circle, a chapter in his life. He has proof that he's here. He was born. He's the American citizen. So happy to do it for him". A filha Barbara também manifestou gratidão ao repórter Brandon Hamilton, da "ABC13": "It's a blessing, Brandon. Yes, it is. And I appreciate your help because he'd been wanting it forever. He didn't know how to go by doing it".

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Hamilton perguntou a Dorsey qual era o sentimento de segurar a certidão, e o idoso declarou: "Lord, have mercy. I don't know how to feel. I feel so good. I didn't know what was going to happen to me if I didn't have it".

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