Em 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks recusou-se a ceder seu lugar em um ônibus de Montgomery, no Alabama. Seu gesto desencadeou um boicote de 381 dias, projetou Martin Luther King Jr. como líder nacional e acelerou o fim da segregação racial no transporte público.

Vieram as marchas e as vitórias.

A Suprema Corte proibiu a segregação nos ônibus. Depois vieram a Lei dos Direitos Civis (1964) e a Lei do Direito ao Voto (1965), que desmontaram a base legal da discriminação racial nos Estados Unidos.

Parecia o destino daquela viagem.





2026, Washington, D.C. Cheney Orr/reuters/folha press

Mas a história não termina quando uma lei muda.

Em 4 de julho de 2026, durante as comemorações dos 250 anos da Independência dos Estados Unidos, integrantes do grupo supremacista Patriot Front marcharam por Washington. Horas depois, embarcaram juntos no metrô da capital.

No mesmo vagão, uma jovem negra permaneceu sentada. Ao seu redor, homens mascarados permaneceram em pé.

O fotógrafo Cheney Orr, da Agência Reuters, registrou a cena.

A fotografia percorreu o mundo.

Não havia placas indicando “somente para brancos”. Não existia uma lei obrigando aquela mulher a se levantar. Mesmo assim, a imagem parecia dialogar diretamente com Rosa Parks.

A segregação legal desapareceu.

O preconceito permaneceu.

Em 1955, Rosa Parks enfrentava uma lei injusta.

Em 2026, outra mulher enfrentava o peso simbólico de uma ideologia que insiste em sobreviver.

A fotografia não mostra violência.

Mostra algo mais difícil de combater.

A permanência de uma ideia.

Entre o ônibus de Montgomery e o metrô de Washington passaram-se 70 anos.

Mudaram os governos.

Mudaram as leis.

Mudaram os uniformes.