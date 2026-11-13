Gatos idosos sem lar têm um destino inesperado na Inglaterra: um espaço organizado como aldeia revela uma forma diferente de cuidar da velhice dos felinos

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

A idade avançada, doenças crônicas e a necessidade de medicação contínua diminuem as chances de adoção para diversos gatos. Para acolher esses felinos, a associação Shropshire Cat Rescue administra o Retirement Village, uma vila permanente localizada em Bayston Hill, perto de Shrewsbury, no condado de Shropshire, na Inglaterra.

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Criado em 2009 por meio de doações e patrocínios, o local não atua como abrigo transitório, mas como moradia definitiva. A estrutura abriga seis chalés com espaço para até quatro animais cada, além de um prédio principal chamado Moggies Mansion, reservado para a convivência e o repouso dos moradores.

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A organização interna respeita o comportamento individual: gatos mais sociáveis compartilham o espaço com companheiros, enquanto felinos reservados contam com áreas privativas.

Assistência e rotina médica contínua

O Retirement Village recebe idosos e animais jovens que enfrentam enfermidades prolongadas. Voluntários e o gestor da entidade monitoram a saúde dos gatos todos os dias. Uma pesagem semanal ajuda a detectar alterações corporais precoces.

A assistência abrange visitas veterinárias regulares, tratamentos odontológicos e administração ininterrupta de remédios. O centro também ampara animais que perderam os tutores ou cujos donos não têm mais condições financeiras ou físicas de mantê-los.

Histórico da organização e reformas

A atuação da Shropshire Cat Rescue teve início em 1991, criada por Marion Micklewright. Em 1998, as atividades foram para a casa da fundadora, onde nasceu o modelo de acolhimento e lares temporários voltado para felinos abandonados e em situação vulnerável.

Diante do desgaste dos chalés instalados em 2009, a instituição lançou em julho de 2026 uma campanha para financiar novas unidades. As futuras construções terão isolamento aperfeiçoado, melhor conforto térmico, segurança e condições higiênicas reforçadas.

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As novas estruturas serão desmontáveis e transferíveis. Esse recurso atende aos planos do projeto Purr, iniciativa de longo prazo voltada para a instalação da entidade em uma propriedade mais ampla com um novo centro de resgate.