Passageiros investem até R$ 3 milhões para morar em um navio de cruzeiro, mas 203 ficam em terra e relatam um impasse para recuperar os próprios pertences

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O navio Odyssey está parado em um porto no Camboja após desembarcar 203 passageiros que planejavam morar no mar em definitivo. A embarcação partiu de Belfast em 3 de outubro de 2024 com a promessa de viagens contínuas, mas a jornada terminou com a ordem repentina para que todos deixassem os quartos.

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A empresa Villa Vie Residences enviou um comunicado aos clientes às sete da manhã de 27 de outubro, exigindo a desocupação até as duas da tarde. Embora a operadora mencione um aviso prévio de 24 horas, os viajantes tiveram sete horas para recolher pertences acumulados ao longo dos meses.

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Muitos hóspedes deixaram bens de valor na cabine antes de seguir para hotéis na cidade de Sihanoukville. Randy Cassingham, passageiro do Colorado que viajava com a esposa Kit, relatou no próprio blog: "tive que deixar monitor, impressora, roupas, lembranças e obras de arte, incluindo um quadro inspirado nas imagens do telescópio James Webb e uma gravura navajo, relíquia de família".

Custos elevados e dívidas acumuladas

O projeto inicial vendia o navio de 1993 como uma comunidade marítima com restaurantes, spa e piscina, cobrindo 425 escalas em 147 países durante três anos e meio. Para garantir cabines pelo período operacional estimado em quinze anos, passageiros pagaram de 120 mil a 440 mil dólares, além de taxas mensais de 3,5 mil dólares. Havia também a opção "Endless Horizons", comercializada por 600 mil dólares por casal sem mensalidades posteriores.

A alta do combustível desestabilizou as finanças do cruzeiro. A despesa de combustível calculada por cabine subiu de 1,8 mil dólares para picos de 8 mil dólares, gerando atrasos em itinerários, cortes em excursões e falhas de conexão. Em declaração ao jornal "Daily Mail", a passageira Lynn Montoya afirmou: "chegávamos ao porto e seis horas antes da partida nos diziam que não havia dinheiro para zarpar. Brincávamos dizendo que nos sentíamos reféns".

Para manter as operações e apoiar 128 tripulantes com salários atrasados, clientes realizaram arrecadações internas. Em abril, 22 viajantes emprestaram 2,2 milhões de dólares à organização sem obter ressarcimento, quantia seguida por novos pedidos de aporte em setembro e outubro. De acordo com informações da "Cbs", o cruzeiro perdia 600 mil dólares mensais mesmo com ocupação total.

Reação dos passageiros

Viajantes relatam que não guardam arrependimentos do período em alto-mar. Dwight Greene, de 64 anos, declarou: "gastaria o mesmo dinheiro sem pensar duas vezes, porque para mim e minha esposa Sheila foi uma experiência muito gratificante".

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A Villa Vie Residences busca novos capitais e estuda uma reestruturação comercial, enquanto o futuro do navio Odyssey e o ressarcimento dos valores devidos permanecem incertos.